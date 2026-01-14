محمد العبار: طرح مناقصة «برج دبي» خلال 3 أشهر

كشف محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» العقارية، عن توجه الشركة لطرح مناقصة إنشاء برج خور دبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن المشروع شهد تغييرات مهمة على مستوى التصميم، بما يعكس رؤية جديدة، تواكب مكانة دبي العالمية في قطاع التطوير العمراني.

وأوضح العبار، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن التصميم الجديد للبرج «جميل»، ويمنح أولوية للمنظر الجمالي، والهوية البصرية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن المشروع، بل في تقديم أيقونة معمارية استثنائية، ترتقي إلى توقعات المدينة والعالم.

وأكد أن المرحلة الحالية تركز، بشكل أساسي، على الجانب الجمالي للمشروع، بما يضمن أن يكون البرج إضافة نوعية ومختلفة إلى مشهد دبي العمراني، ويعكس فلسفة «إعمار» في الابتكار والتميز.

وفي سياق آخر، تحدث العبار عن التحولات المتسارعة في بيئة العمل، مشدداً على أهمية الشغف في تطوير الأداء المؤسسي. كما تطرق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في شركة «إعمار»، لافتاً إلى أن هذه التقنيات باتت تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل نماذج العمل، ومتوقعاً تغير طبيعة الوظائف خلال الفترة المقبلة، مع بقاء عدد من الموظفين في مواقعهم، وفق المهارات المطلوبة مستقبلاً.