تعاون «فلاي دبي» و«نتورك إنترناشيونال» لتسهيل المدفوعات في مطار دبي

أعلنت كل من «فلاي دبي» وشركة «نتورك إنترناشيونال» عن تعاونهما بهدف تحسين وتسهيل تجربة المسافرين عند إجراء عمليات الدفع في مطار دبي الدولي. وفي إطار هذه العلاقة التجارية، قامت «نتورك إنترناشيونال» بدمج حلها التقني المتطور للدفع الفوري «Push to Pay» في نقاط البيع التابعة لشركة «فلاي دبي» في المطار.

ويتيح هذا الحل إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة وسلسة، بما يغني عن إدخال البيانات يدوياً، فضلاً عن دعم جميع أنظمة البطاقات الدولية الرئيسية، بما في ذلك «فيزا» و«ماستركارد» و«أمريكان إكسبريس» و«داينرز»، بالإضافة إلى توسيع نطاق قبوله ليشمل منظومة بطاقات الدفع المحلية في الإمارات. وسيحظى المسافرون بخيارات ومرونة أكبر في طرق الدفع، بما يتيح لهم إتمام معاملاتهم بسهولة وثقة.

وقال فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي لـ«فلاي دبي»: يعد الاستثمار في اعتماد أحدث الحلول الرقمية التزاماً راسخاً لدى «فلاي دبي»، لذا يسعدنا التعاون مع «نتورك إنترناشيونال» في هذا المجال. ومع استمرار نمو عملياتنا، فإن توفير حلول دفع سلسة لعملائنا سيضمن لنا مواصلة تعزيز كفاءتنا التشغيلية مع تقديم تجربة مريحة ومميزة في السفر براً وجواً.

من جانبه، قال جمال النساي، المدير العام لخدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»: يعكس تعاوننا مع فلاي دبي التزامنا المشترك بالابتكار والارتقاء بتجربة العملاء في جميع نقاط الاتصال. ولا شك أنه بدمج حلولنا للدفع الفوري «Push to Pay» في نقاط البيع، فإننا نسهم في توفير رحلة أكثر سلاسة وكفاءة للمسافرين.