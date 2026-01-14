حمدان بن محمد: 356 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة تجارة دبي في 2025





أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي تجاوزت حاجز الـ 356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024، في رقمٍ قياسي هو الأعلى في تاريخها، كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13% .

وأضاف سموه أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل، وأن دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في رقمٍ قياسي هو الأعلى في تاريخها، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي حاجز الـ 356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024، كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13% ... هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل ... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة ... شكراً لفريق غرف دبي، فكل إنجاز نحققه اليوم يقرّبنا خطوة جديدة من تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".