«بريبكو» الإماراتية وجورجيا تتعاونان في ترميز العقارات والتحول الرقمي

أعلنت منصة التكنولوجيا العقارية بريبكو عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة العدل في جورجيا، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير إطار عمل متقدم وآمن لترميز العقارات في البلاد، بما يدعم الاستثمار الرقمي والتحول التكنولوجي في القطاع العقاري.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا، ومعالي باتا ساليا، وزير العدل، إلى جانب وفدهما، بمشاركة أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو، وفريق القيادة في الشركة.

وتعكس المذكرة إطار التعاون بين الطرفين لاستكشاف وتنفيذ مبادرات مبتكرة لترميز العقارات، بما يعزز الثقة في القطاع ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وتركز الاتفاقية على تحسين الشفافية القانونية والتنظيمية، ودعم الرقمنة الآمنة للحقوق العقارية، وتطوير بيئة استثمارية متقدمة تتوافق مع الأنظمة الجورجية.

وقالت أميرة سجواني: «تمثل هذه الاتفاقية إيماناً مشتركاً بأن مستقبل القطاع العقاري يقوم على الثقة، الشفافية، والتحول الرقمي. من خلال التعاون مع وزارة العدل، نضع أسساً لمنهج مسؤول ومتوافق يسهّل الاستثمار ويعزز الوضوح التنظيمي، ويخلق فرصاً جديدة للمشاركة العالمية».

من جانبه أكد معالي باتا ساليا أن الشراكة مع بريبكو تمثل خطوة محورية في جهود جورجيا لتحديث بنيتها القانونية والعقارية، مضيفاً: «يسهم ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي واضح في تعزيز الشفافية، حماية المستثمرين، وزيادة الثقة في جورجيا كوجهة استثمارية آمنة ومتقدمة.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لضمان دمج الابتكار التكنولوجي مع سيادة القانون وأفضل الممارسات الدولية».

وتؤكد المذكرة التزام جورجيا بتبني الحلول الرقمية مع الحفاظ على حوكمة قوية وإشراف قانوني فعال، ما يعزز مكانتها كنموذج يُحتذى به للدول الراغبة في تحقيق توازن بين الابتكار والمسؤولية التنظيمية في سوق الأصول الرقمية والعقارات سريع النمو.

وبالنسبة لشركة بريبكو، تمثل الاتفاقية محطة جديدة ضمن توسعها الدولي ورسالتها في دعم التعاون مع الحكومات والجهات التنظيمية لتشكيل مستقبل ملكية العقارات والاستثمار فيها، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد في الأسواق العالمية.