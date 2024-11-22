«مبادلة» و«سافران» تعززان شراكتهما الاستراتيجية لتنمية صناعة الطيران في الدولة

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة سافران الفرنسية لصناعات الطيران والدفاع، عن توثيق تعاونهما الاستراتيجي من أجل تسريع الابتكار والتطوير في صناعة الطيران في دولة الإمارات.

ووقع الاتفاقية عامر صديقي، رئيس وحدة إدارة الأصول، المجمعات الاستراتيجية في الإمارات قطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، ومهدي بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة سافران الإمارات، وذلك بحضور إسماعيل عبد الله، في خطوة تشير إلى بداية عهد جديد من الشراكة المثمرة بين مبادلة وسافران.

وقال إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية، التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار: سعداء بتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع سافران، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة الطيران والفضاء.

وبصفتنا مستثمراً وطنياً، فإننا ملتزمون بدعم تنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال بناء شركات وطنية عالمية المستوى، وتعزيز الابتكار في القطاعات ذات النمو المتزايد.

ولا يعزز هذا الاتفاق مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الطيران والفضاء فحسب، بل يؤكد أيضاً التزامنا المشترك ببناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر المساهمة في الارتقاء بمهارات المواهب المحلية، وتمكين الجيل القادم من المهندسين والمهنيين من الريادة في صناعة الطيران والفضاء العالمية.

وتستفيد هذه الشراكة الموسّعة من أصول مبادلة في مجال الطيران، بما في ذلك شركتا «ستراتا» للتصنيع و«سند»، وتدمج معها خبرة سافران لإعادة تشكيل مشهد صناعة الطيران في الدولة. وتسهم الشراكة في توسيع قدرات وإمكانات «سند» بشكل كبير، كما تفتح الأبواب أمام شراكات جديدة عبر محفظة سافران المتنوعة في مجال الطيران.