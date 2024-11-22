انطلاق النسخة الأضخم لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب بمشاركة دولية واسعة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يستمر حتى 24 نوفمبر الجاري في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي. وتنظم المعرض مجموعة أدنيك، ويمتد على مدار أربعة أيام، من الساعة 11 صباحاً حتى 9 مساءً، ويتضمن العديد من الأنشطة العائلية والتجارب المميزة.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تشهد هذه الدورة قفزات نوعية من حيث المساحات والمشاركات المتخصصة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بهذه القطاعات، الأمر الذي يعكس نجاح جهود المجموعة في تعزيز تنافسية المعرض على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لإنجاح فعاليات الدورة الأكبر في تاريخ المعرض وإخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي، والذي يندرج وفق استراتيجية المجموعة للتأكيد على مكانة الإمارة كعاصمة لقطاع صناعة الفعاليات المتخصصة في المنطقة.

وتشهد الدورة الجديدة ارتفاع المساحة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 75 ألف متر مربع، فيما ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية إلى 813 عارضاً، بنسبة نمو 14% مقارنة مع 711 عارضاً وعلامة بالدورة الماضية.

كما زاد عدد القوارب المشاركة بنسبة 66% ليصل إلى 175 قارباً مقارنة بـ105 قوارب في نسخة 2023، وارتفع عدد القوارب في المرسى بنسبة 127% ليصل إلى 125 قارباً، مع زيادة بنسبة 50% في القوارب التي يزيد طولها على 15 متراً.

وتشارك بالدورة الجديدة 56 دولة، منها 6 دول جديدة: لوكسمبورغ، واليونان، والسويد، ومصر، والبحرين، وروسيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بـ47 دولة في النسخة السابقة.

وستقام العديد من الفعاليات الترفيهية والمبادرات مثل عروض يومية لموكب الأمواج والعروض الفنية والتراثية وتشمل العيّالة، والفرق الإماراتية، وعروض الطبول، إضافة للأنشطة الترفيهية للأطفال وأكثر من 1,000 نشاط موجه للعائلات، وعروض الألعاب النارية وعرض الفرسان الجوي وجولات مجانية بالقوارب للزوار المحليين والدوليين.