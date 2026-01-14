«استثمر في الشارقة» يجمع قادة الأعمال لدفع التعاون مع الهند

نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي «ملتقى أعمال الشارقة - الهند»، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأسواق ومجتمعات الأعمال في الشارقة والهند، واستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والتعاون في قطاعات ذات أولوية، من بينها التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب ترسيخ مكانة الشارقة، بوصفها بوابة إقليمية للشركات الهندية الراغبة في التوسع عبر أسواق العالم العربي والأسواق العالمية.

يأتي هذا الملتقى، امتداداً لعمق العلاقات بين الشارقة والهند، حيث تحتضن الإمارة حالياً 21701 شركة هندية في مناطقها الحرة، إضافة إلى 20199 شركة هندية تعمل في المناطق والأسواق الرئيسة.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الشارقة والهند في عام 2025 نحو 14.39 مليار درهم، ما يعادل 3.92 مليارات دولار، في ظل الزخم الذي أوجده اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والذي أسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وتضمّن برنامج الملتقى جلسة نقاشية موسعة، تناولت محركات الاستثمار الهندي في الشارقة، وأطر التعاون المؤسسي بين الجانبين، ودور المناطق الحرة والقطاعات المتخصصة في جذب الشركات الهندية، إضافة إلى نماذج ناجحة لشركات هندية انطلقت من الشارقة نحو الأسواق العالمية.

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة» أن الشارقة رسّخت مكانتها خلال السنوات الأخيرة، وجهةً رائدةً للاستثمار الهندي، مستندة إلى بيئة أعمال مستقرة، وأطر تنظيمية واضحة، وقاعدة اقتصادية متنوّعة. وأشار إلى أن الإمارة تحتضن أكثر من 41 ألف شركة هندية تعمل في مناطقها الحرة وفي السوق المحلي.

كما أعلن أن الشارقة تستعد لتنظيم جولة ترويجية استثمارية في مومباي وأحمد آباد، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة العالية.