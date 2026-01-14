برامج تدريبية لرفع مستوى التميز التشغيلي بقطاع الصيرفة



تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزيز مكانة قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات من خلال حزمة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة، الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الامتثال والحوكمة والتميز التشغيلي على مستوى القطاع.

ومنذ إطلاق مبادراتها التدريبية، قدمت المجموعة أكثر من 220 ورشة عمل متخصصة، استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف من العاملين في القطاع حتى عام 2025.

وقد جرى تصميم هذه البرامج لمواكبة التطورات المتسارعة في الأطر التنظيمية وتزايد تعقيد العمليات المالية، مع تركيز واضح على بناء المعرفة العملية وتعزيز متانة المؤسسات.

وتغطي البرامج التدريبية للمجموعة طيفاً واسعاً من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات غير الشرعية بمستوييها الأساسي والمتقدم، وكشف العملات المزورة والوقاية من الاحتيال، وأخلاقيات العمل والنزاهة، وحماية المتعاملين، وخدمة المتعاملين، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني.

وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن البرامج التدريبية للمجموعة كان لها أثر كبير في حماية نزاهة واستدامة قطاع الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن الاستثمار في المعرفة ورفع مستوى الوعي وبناء المهارات العملية يمكّن المؤسسات، على اختلاف أحجامها، من تلبية المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بكفاءة، والعمل بثقة في بيئة مالية تتسم بتزايد التعقيد.