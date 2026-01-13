"المركزي" يوافق على إغلاق النافذة الإسلامية للبنك التجاري الدولي

البيان

حصل البنك التجاري الدولي على موافقة مصرف الإمارات المركزي لإغلاق نافذته المصرفية الإسلامية، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لإعادة هيكلة أنشطته، والتركيز على أعماله المصرفية التقليدية. وأوضح البنك أن القرار سيتم تنفيذه، وفق جدول زمني منظم، يضمن حماية حقوق العملاء واستمرارية الخدمات المصرفية دون أي تأثير سلبي على التزامات البنك أو تعاملاته القائمة.

وأكد البنك أن جميع حسابات ومنتجات العملاء الخاضعة للصيرفة الإسلامية ستعالج بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يضمن انتقالاً سلساً، يحافظ على مصالح المتعاملين، مشيراً إلى استمرار التزامه الكامل بتعليمات المصرف المركزي، ومتطلبات الامتثال والحوكمة.

ويعكس القرار توجهاً استراتيجياً لإعادة توجيه الموارد نحو الأنشطة المصرفية الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في ظل بيئة مصرفية تشهد تحولات متسارعة، ومنافسة متزايدة، تتطلب تركيزاً أكبر على المنتجات والخدمات ذات الجدوى التجارية الأعلى.