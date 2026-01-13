«إمباور» تؤكد التزامها بدعم أجندة التنمية المستدامة

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، التزامها بدعم أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال تبني حلول تبريد المناطق عالية الكفاءة. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولة زخماً متواصلاً في الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والعمل المناخي، تزامناً مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

جاء ذلك، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، والذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

أشارت «إمباور» إلى الدور المحوري الذي تلعبه أنظمة تبريد المناطق في دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وتسريع الجهود الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة، انطلاقاً من دورها المحوري بالمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي، وذلك عبر إطلاق وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، من بينها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الهادفتان إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وترسيخ نموذج تنموي مستدام».

وأضاف بن شعفار «تُعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في أعمال «إمباور» وجوهر استراتيجيتها المؤسسية، حيث نضطلع بدور محوري في دعم مستقبل دبي المستدام من خلال أنظمة تبريد المناطق التي تُعد من أكثر الحلول كفاءة، إذ تسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملموس، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه والطاقة مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية».

وتابع: «كما نواصل دعم المدن الذكية والمباني الخضراء في دبي والمناطق الحضرية الكبرى عبر الاستثمار في أحدث التقنيات والابتكار لتعزيز كفاءة التبريد والاستدامة طويلة الأمد».

حلول صديقة للبيئة

في السياق ذاته، أكد بن شعفار أن الارتفاع المتزايد في الطلب على خدمات «إمباور»، في ظل النمو المتسارع للسوق العقاري وتزايد المشاريع التطويرية الجديدة، يعكس الثقة المتنامية بحلول المؤسسة الصديقة للبيئة وانتشارها على نطاق أوسع.