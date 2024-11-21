«الجمعة البيضاء» ترفع المنافسة بين الأسواق التقليدية والإلكترونية

طرحت منافذ بيع لتجارة التجزئة عروضاً مبكرة للتخفيضات، استبقت فيها فعاليات سنوية تقام عادة في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وتعرف بـ «الجمعة البيضاء»، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية الرئيسة، مثل أمازون ونون وغيرها، فيما وصلت نسب التخفيضات إلى 70 %، ما زاد من المنافسة في السوق، ودفع المحال لتعجيل طرح التخفيضات قبل موعدها، الذي يوافق في 29 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن تطرح تخفيضات على عدد كبير من القطع، تتضمن المزيد من الملابس الشتوية، والموديلات الجديدة والأدوات المنزلية، مع اقتراب موعد «الجمعة البيضاء».

وأعلنت بلاك آند ديكر، الشركة المتخصصة في أدوات ومنتجات المنزل المبتكرة، عن إطلاق عرض «الجمعة البيضاء» لعام 2024، حيث تقدم خصومات تصل إلى 40 % على مجموعة من منتجاتها الشهيرة. هذا العرض الحصري متاح فقط عبر متجرها على أمازون، ويستمر العرض حتى 30 نوفمبر، ما يتيح للمتسوقين فرصة الاستفادة من التوفير الكبير.

وتقدم مجموعة بلاك آند ديكر واسعة من المنتجات، مثل المكانس الكهربائية، الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، وغيرها من المنتجات التي تجمع بين الابتكار والأداء العالي.

ويعد عرض «الجمعة البيضاء»، فرصة رائعة للعملاء، لتوفير المال على المنتجات الأعلى تقييماً، بينما يستمتعون براحة التسوق عبر الإنترنت. هذا العرض هو واحد من العديد من العروض الموسمية التي تهدف إلى توفير أدوات ومنتجات منزلية بأسعار أفضل.