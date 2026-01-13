«إس كيه هاينكس» تستثمر 13 مليار دولار في مصنع رقائق

تعتزم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية استثمار نحو 13 مليار دولار لبناء مصنع لتجميع رقائق الذاكرة المتطورة، في خطوة تهدف إلى توسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة في بيان - الثلاثاء، أنه من المقرر تشييد المنشأة الجديدة في مدينة «تشونغجو» الكورية، لتكون امتداداً لعمليات الشركة القائمة هناك، حيث سيبدأ البناء في أبريل المقبل، مع استهداف اكتمال المشروع بحلول نهاية عام 2027. وقالت الشركة: «تزداد أهمية الاستجابة الاستباقية لارتفاع الطلب على ذاكرة النطاق العريض العالية بصورة متسارعة».

ويركز المصنع على تقنيات «التغليف المتقدم»، التي تتضمن دمج عدة رقائق ذاكرة في وحدة واحدة عالية الكثافة، بما يسهم في تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مع تقليل الحجم الإجمالي، بحسب «سي إن بي سي».

وتتصدر «إس كيه هاينكس» حالياً سوق رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي «إتش بي إم»، وهي المكونات الأساسية لمعالجات الذكاء الاصطناعي التي تصممها شركات كبرى مثل «إنفيديا»، وتتوقع الشركة الكورية نمو سوق الرقائق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33%، خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

كان تشي تاي وون، رئيس مجلس إدارة شركة «إس كيه غروب» (SK Group)، الشركة الأم لـ«إس كيه هاينكس»، قد حذر في نوفمبر الماضي من شح الإمدادات.

وقال تشي في كلمة خلال قمة إس كيه للذكاء الاصطناعي في سيئول: «لقد دخلنا حقبة تواجه فيها الإمدادات عنق زجاجة، نتلقى طلبات توريد رقائق الذاكرة من العديد من الشركات، ونفكر في كيفية تلبية جميع هذه الطلبات».