«مطارات دبي» و«سالك» توقعان اتفاقية تمكين الدفع لمواقف المركبات لمدة 10 سنوات

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مطارات دبي، ومعالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة شركة سالك، توقيع اتفاقية لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات بين شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«مطارات دبي»، المشغلة للمطار الدولي الذي يشهد أعلى حركة مرور على مستوى العالم، لاعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة «سالك» الإلكترونية لسداد رسوم مواقف المركبات المدفوعة ضمن مطار دبي الدولي، التي تضم 7400 موقف، موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن، والتي سيتم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026.

وقع الاتفاقية إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سالك» دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع نظام إدارة مواقف المركبات المعتمد لدى الشركة المشغلة لمواقف مطارات دبي، بما يتيح لمرتادي المواقف سداد الرسوم مباشرة عبر حساباتهم في محفظة «سالك» الإلكترونية، والاستفادة من تجربة مواقف سلسة ومتكاملة، تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

معايير جديدة

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «يعد مطار دبي الدولي إحدى أبرز بوابات العبور في العالم، حيث يواصل ترسيخ معايير جديدة من خلال دور قطاع الطيران في دفع عجلة السياحة والتجارة والاستثمار. ونحن نفخر بدعم مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة لتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة. ومن خلال دمج محفظة «سالك» الإلكترونية مع أنظمة مواقف مطار دبي الدولي، حيث نقدم تجربة سلسة وفعالة لمستخدمي الطرق، ونسهم في تطوير حلول تنقل متقدمة على مستوى الإمارة». وأضاف الحداد: «تنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع دور «سالك» في منظومة التنقل الذكي والمستدام، وتسريع وتيرة نمو أعمالنا خارج نطاق التعرفة المرورية. كما تشكل امتداداً للزخم الذي حققناه على صعيد حلول المواقف السلسة عبر تواجدنا في الوجهات الرئيسية في الإمارات، وتعزز مكانتنا بوصفنا شريكاً موثوقاً في حلول المدفوعات الرقمية للوجهات الرائدة ومشغلي البنية التحتية في دولة الإمارات».

تجربة استثنائية

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «تلتزم مطارات دبي بتقديم تجربة استثنائية لضيوفها مع ضمان أداء تشغيلي رفيع المستوى، من خلال نهج ضيافة يتمحور حول تجربة الأفراد، بما يضمن أن تعكس كل رحلة طموحات دبي وروحها الاستشرافية. وتعد مواقف المركبات في كثير من الأحيان نقطة الاتصال الأولى والأخيرة لضيوفنا، وتؤدي دوراً محورياً في تشكيل التجربة الشاملة في المطار». وأضاف غريفيث: «يقدم تعاوننا مع «سالك» خيار دفع رقمياً سريعاً وموثوقاً وواسع الانتشار، يسهم في تبسيط تجربة المواقف، والحد من الازدحام عند المخارج، ويدعم رؤيتنا طويلة الأمد لتحقيق وصول سلس لجميع مواقف المركبات. ومع ارتباط أكثر من 4.7 ملايين مركبة في الإمارات بحسابات «سالك»، توفر الشراكة حلاً مألوفاً ومريحاً لشريحة كبيرة من متعاملينا، إلى جانب إسهامها في دعم طموحات دبي الأوسع كمدينة ذكية. كما تكمل هذه الخطوة التزام مطارات دبي بالعمليات الذكية والمستدامة وتجارب السفر السلسة، استناداً إلى أحدث الابتكارات في حلول الدفع الرقمية، والإنجازات البارزة في مجال الاستدامة التي حققناها أخيراً».

وتهدف الشراكة إلى دعم طموحات «مطارات دبي» في تطبيق نظام دخول وخروج سلس في مواقف المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المركبات، وتحسين الانسيابية المرورية في محيط مباني المسافرين، إلى جانب تقديم تجربة مواقف أكثر راحة ورقمية بالكامل.

وبموجب الاتفاقية، تتولى «سالك» مسؤولية دمج وتشغيل وصيانة نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها، فيما تضمن «مطارات دبي» استمرار إتاحة قنوات دفع متعددة، على أن يتم اعتماد محفظة «سالك» الإلكترونية بوصفها حلاً للدفع السلس والمريح، بالتعاون مع الشركة المشغلة لمواقف المركبات التابعة لمطارات دبي، لاستكمال عمليات التكامل التقني والترويج لحل الدفع الجديد داخل مرافق المطار.

وتشمل حلول محفظة «سالك» الإلكترونية خدمات دفع رسوم جميع المواقف للمركبات خاصة بمباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن.

ومن خلال الشراكة مع «مطارات دبي»، توسع «سالك» نطاق توفير نموذج عملها لتشمل أحد أهم أصول الطيران في المنطقة، إذ سجل «مطار دبي الدولي» أعلى حركة مرور ربع سنوية في تاريخه الممتد على مدار 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، مستقبلاً 24.2 مليون مسافر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بنمو بلغت نسبته 1.9% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 70.1 مليون مسافر.