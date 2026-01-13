انطلاق فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026





انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، والتي تستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، باعتبارها الحدث الرئيسي ضمن "الأسبوع"، وذلك بمشاركة قادة دول ورؤساء وزراء ومسؤولين حكوميين إلى جانب قادة أعمال ومستثمرين ومبتكرين.

ويركز برنامج القمة، التي تستضيف ما يزيد على 100 متحدث وتتضمن أكثر من 30 جلسة متخصصة، على توحيد جهود قادة الحكومات والقطاعات والمستثمرين والمبتكرين، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتسريع وتيرة التقدّم المستدام.

وتتناول القمة موضوعات رئيسية تشمل، سبل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وحماية الطبيعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.

وتشمل جلسات القمة كلمات رئيسية ونقاشات وحوارات، تهدف إلى تمكين قادة قطاعات الطاقة والأعمال والتكنولوجيا من اكتشاف حلول فعالة ومؤثرة وبناء شراكات مستدامة.

ويتضمن كل يوم من أيام القمة أيضاً جلسة خاصة تجمع قادة عالميين لمناقشة أبرز التحديات الملحة والفرص المتاحة في مجال التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تستمر حتى 15 يناير الجاري تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل".