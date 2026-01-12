«تيتر» لإدارة الأعمال تتصدر قائمة المؤسسات في فئة الابتكار

فازت كلية «تيتر» لإدارة الأعمال بالجائزة الذهبية في فئة «الابتكار في تعليم إدارة الأعمال» ضمن جوائز QS لإعادة ابتكار التعليم لعام 2025، ما يضعها ضمن نخبة المؤسسات التعليمية العالمية التي تعيد تعريف طرق تدريس إدارة الأعمال من خلال التعلم التطبيقي.

وتُمنح الجوائز بعد عملية تقييم عبر أربع مراحل، تشمل آراء أكثر من 1300 خبير من التعليم العالي وقطاع الصناعة، ويعد الفوز بجائزة الذهب أعلى مستوى من التميز في الفئة. ويعكس هذا التكريم نهج «تيتر» الذي يجمع بين الصرامة الأكاديمية وريادة الأعمال العملية، وتمكين الطلبة من تأسيس أعمال حقيقية والعمل في أسواق عالمية، ما يؤهلهم للقيادة منذ اليوم الأول.

وقال براثام ميتال، مؤسس الكلية: أفضل طرق التعلم تأتي من التجربة والعمل في أسواق حقيقية. «تيتر» تعيد ابتكار التعليم العالمي ليواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.

من جهته، أكد تارون غانغوار، الرئيس التنفيذي للعمليات: الجائزة تؤكد رسالتنا في سد الفجوة بين التعليم والتنفيذ، وتمكين الطلبة بخبرة واقعية وعالمية.

وبهذا الإنجار، تنضم «تيتر» إلى مؤسسات مرموقة مثل MIT وستانفورد وإنسياد وإمبريال لندن، التي تحدد معايير جديدة لتعليم إدارة الأعمال المبني على التجربة العملية والنتائج القابلة للقياس.