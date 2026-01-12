المناطق الشمالية تجذب المستثمرين مع تزايد الطلب على العقارات في الإمارات

مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يتجه المستثمرون والمقيمون إلى المناطق الشمالية بحثاً عن خيارات توفر قيمة أفضل مقابل المال، ما جعل الشارقة وعجمان تتصدران الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية، خلال عام 2025، وفق بيانات منصة بيوت العقارية، ويعود ذلك إلى توفر وحدات بأسعار تنافسية، مساحات أكبر، وتحسن مستمر في البنية التحتية وخدمات أسلوب الحياة.

تُظهر تحليلات بيوت أن الشارقة وعجمان تستفيدان بشكل متزايد من تحول أولويات المشترين والمستأجرين نحو المساحات الأكبر والأسعار المعقولة والقيمة طويلة الأمد. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق الرئيسية، إلى جانب العوائد الإيجارية الجاذبة وإطلاق مشاريع جديدة، تواصل المناطق الشمالية تعزيز مكانتها وجهة رئيسية ضمن المشهد العقاري الأوسع في دولة الإمارات.

في الشارقة أسهمت المجتمعات السكنية المخططة بعناية في نمو القيمة الرأسمالية للعقارات واستقرار العوائد الإيجارية. فقد ارتفعت أسعار الفلل في مناطق مثل جاردن سيتي وحوشي بأكثر من 20% و14% على التوالي، فيما سجلت الشقق زيادات بلغت 21% في النهضة و9% في الخان. وبلغت العوائد الإيجارية للشقق حوالي 7% في مناطق مثل النهدة، فيما اقتربت عوائد الفلل من 6% في تلال ومويلح، ما يعكس جاذبية الإمارة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر وطويل الأمد.

أما في عجمان فقد حفزت الأسعار التنافسية ومساحات الوحدات الأكبر الطلب على السوق، حيث ارتفع سعر المتر المربع للفلل في الروضة بأكثر من 24%، وارتفعت أسعار الشقق في وسط عجمان بنسبة 32%. وسجلت العوائد الإيجارية للشقق أكثر من 7% في وسط عجمان ومدينة الإمارات، فيما تجاوزت 9% في جاردن سيتي، ما يجعل الإمارة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.

كما أظهر قطاع المشاريع تحت الإنشاء في عجمان ثقة متنامية من المطورين والمستثمرين، حيث استقطبت مشاريع الشقق مثل قرية الأميرة في الياسمين وأبراج الخور عجمان في المنطقة الحرة اهتمام المشترين بأسعارها التنافسية، فيما تشير مشاريع الفلل مثل مجتمع أزهى في العامرة وديستريكت 9 في الزوراء إلى استمرار توسع المعروض السكني عالي الجودة.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعكس النمو المستمر في الشارقة وعجمان تحول المستثمرين نحو قرارات قائمة على القيمة، حيث توفر الإمارتان خيارات سكنية تلبي احتياجات الميزانيات المدروسة، مع مؤشرات أسعار مستقرة وعوائد إيجارية قوية، ما يعزز مكانتهما في المشهد العقاري لدولة الإمارات».

ومع استمرار تحسين البنية التحتية وتوسع المعروض السكني، من المتوقع أن تلعب الإمارات الشمالية دوراً متنامياً في تلبية الطلب السكني، مع مزيج متوازن من نمو القيمة الرأسمالية، العوائد المستقرة، وجودة الحياة.