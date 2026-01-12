"دبي للتحكيم الدولي" ينال صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" في روسيا

حصل مركز دبي للتحكيم الدولي على صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" في روسيا، ما يمثل إنجازاً جديداً يعزز حضور المركز على الساحة الدولية، ويؤكد دوره كمؤسسة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات. ويتم منح التصنيف وفق إجراءات منظمة تتطلب استيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.

وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: " أصبح مركز دبي للتحكيم الدولي أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي. ويشكّل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز، وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي".

ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، والقطاع المصرفي والمالي.

وخلال عام 2024، سجّل المركز 295 قضية جديدة، بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار أمريكي، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة. وفي إطار حرصه المستمر على تعزيز سهولة الوصول، وسّع المركز نطاق إتاحة قواعد التحكيم الخاصة به من خلال ترجمتها إلى خمس لغات إضافية، من بينها اللغة الروسية.

ويعكس منح صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" مستوى التميز الذي تتمتع به المنظومة المعتمدة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد، كما ينسجم مع استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسية.