افتتاح مستودع متخصص للمواد الكيميائية في "جافزا"

أعلن «جي إف إتش بارتنرز مانري»، الصندوق المتخصص في الاستثمار العقاري، افتتاح مستودع متخصص للمواد الكيميائية مصمم بتقنيات متقدمة للتحكم في درجات الحرارة، في «المنطقة الحرة لجبل علي» (جافزا).

وتأتي الخطوة ضمن جهود الصندوق -الذي تديره «جي إف إتش بارتنرز ليمتد»، بالتعاون مع مجموعة «بالمون»- لتعزيز محفظته من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة.

وشهد مراسم الافتتاح عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية»، في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والضيوف من المنطقة الحرة لجبل علي، و«جي إف إتش بارتنرز»، ومجموعة «بالمون».

وتم تطوير المنشأة الجديدة من قبل مجموعة «بالمون» وتصميمها وفقاً لأعلى معايير السلامة والامتثال الدولية، استجابة للطلب المتنامي في المنطقة على بنية تحتية معتمدة لتخزين المواد الكيميائية.

وتلبي المنشأة احتياجات قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع، والطاقة، والخدمات الصناعية، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية. ويمتد المستودع على مساحة إجمالية تبلغ 180000 قدم مربع، ويضم مساحة مبنية تصل إلى 112000 قدم مربع، مقسمة إلى ثلاثة أقسام متحكَّم بدرجة حرارتها، يصل أقصى ارتفاع لها إلى 13 متراً. صُمم المستودع بأنظمة متطورة للاستجابة السريعة للإخماد المبكر (ESFR) إلى جانب أنظمة رش بين الرفوف، بما يضمن أقصى درجات الأمان والكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل العمل.

وتم اعتماد تصميم مدروس للمنشأة بما يتيح تخزين مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المصنفة ضمن الفئات الخطرة، حيث تم تخصيص إحدى الأقسام لتخزين المواد الكيميائية من الفئتين 3 و4 وفق تصنيف الأمم المتحدة، في حين يستوعب القسم الثاني مواد من الفئة 5، أما القسم الثالث فتم تطويره ليتناسب مع مواد من الفئات 6 و8 و9، بالإضافة إلى المواد غير الخاضعة للتنظيم.

ويوفر المستودع سعة تخزينية تصل إلى 17400 منصة، وتشمل تسعة أرصفة تحميل وثلاث ساحات تحميل. وقد تم تحديد مساحة المكاتب بشكل مدروس بحيث لا تتجاوز 3% من إجمالي المساحة المبنية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من فعالية استخدام مساحة المستودع.

إدارة المخاطر

وقال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بالمون» وعضو مجلس إدارة في «مانري»: «تجسد المنشأة الجديدة مزيجاً متكاملاً من الهندسة الدقيقة، والامتثال الصارم للأنظمة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى. فعمليات تخزين المواد الكيميائية المتخصصة تتطلب أعلى مستويات التحكم وإدارة المخاطر، وحرصنا على تطوير هذا المستودع ليتوافق مع هذه المتطلبات، مع ضمان المرونة وقابلية التوسع لتلبية احتياجات المستأجرين المتنوعة. وبصفتها من أوائل المطورين في المنطقة الحرة لجبل علي، تواصل مجموعة (بالمون) التزامها الراسخ بدعم نمو القطاعين اللوجستي والصناعي في الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال».

علامة فارقة

وذكر محمد علي، المسؤول عن الاستثمارات العقارية في دول الخليج العربي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»: «يمثل افتتاح المستودع علامة فارقة أخرى في توسيع محفظة جي إف إتش بارتنرز مانري العقارية، لا سيما في الأصول الصناعية واللوجستية بالغة الأهمية التي تخدم القطاعات سريعة النمو. وتشهد دولة الإمارات طلباً متزايدا على حلول التخزين المتخصصة، ويعزز هذا المرفق استراتيجيتنا لتطوير أصول مرنة تواكب المتطلبات المستقبلية للقطاع وتوفر قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا».