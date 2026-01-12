إقبال عالمي على الرحلات الشتوية وتجارب التسوق في الإمارات

أظهرت بيانات منصة ويجو، تطبيق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على الرحلات الشتوية إلى دولة الإمارات، مدفوعة بالأجواء المعتدلة وتنوع تجارب التسوق والإقامة القصيرة داخل المدن.

وكشفت إحصاءات البحث على ويجو أن المسافرين الدوليين والإقليميين يخططون بشكل متزايد لرحلات شتوية إلى الإمارات، مع تسجيل نمو بنسبة 20% في الرحلات من الهند، و42.74% من مصر على أساس سنوي، ما يعكس توسع الطلب عبر أسواق متعددة. واحتلت دبي وأبوظبي صدارة الوجهات الإماراتية الأكثر بحثاً، مستحوذتين على 80% من إجمالي عمليات البحث، مع تزايد الاهتمام بالرحلات السريعة والإقامات القصيرة.

وأشارت ويجو إلى تغير في أنماط التخطيط للسفر، إذ يخطط المسافرون عادة قبل نحو 30 يوماً، بينما تمثل الحجوزات القريبة من موعد السفر 22% من عمليات البحث، ما يعكس المزج بين التخطيط المبكر والحجوزات اللحظية خلال موسم الشتاء.

ويبرز التسوق كعامل رئيس في توجهات المسافرين، مع مساهمة مهرجان دبي للتسوق وبرامج التخفيضات والفعاليات الموسمية في تشكيل أنماط السفر، إلى جانب تنوع المطاعم وخيارات الترفيه والمناطق المطلة على الواجهة البحرية، ما يعزز جاذبية الرحلات القصيرة.

وخلال ذروة موسم العطلات الشتوية الممتدة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026، سجلت ويجو أكثر من مليوني عملية بحث عن الرحلات إلى الإمارات، مع نمو بنسبة 7% في البحث عن الفنادق و5% عن الرحلات الجوية على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الاهتمام بالسفر الترفيهي داخل المدن.

وتتيح ويجو للمسافرين البحث والمقارنة والحجز عبر مئات شركات الطيران والفنادق، مستفيدة من مزايا عرض البيانات الفورية وأدوات مقارنة الأسعار وتنبيهات الحجز، لتسهيل التخطيط خلال أكثر الفترات نشاطاً في حركة السفر، مؤكدة استمرار دبي وأبوظبي كوجهتين رائدتين في الشتاء بفضل بنية تحتية متقدمة وتجارب متنوعة تجمع بين التسوق والطعام والترفيه داخل المدن.