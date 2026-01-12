«بوتيم للمال» تتعاون مع «ماستركارد» لتعزيز حلول المدفوعات الدولية

أعلن «بوتيم للمال»، ذراع الخدمات المالية لتطبيق «بوتيم» الذي يتبنى نهج الحلول المالية أولاً والمنصة الإلكترونية الرائدة التابعة لمجموعة «أسترا تِك»، عن إبرام شراكة مع «ماستركارد»، بهدف توسيع نطاق خدمات التحويلات المالية الدولية بالاستفادة من تقنيات منصة «ماستركارد موف».

ويتيح هذا التعاون لمستخدمي تطبيق «بوتيم» إرسال الأموال من الإمارات إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث يمكن تحويل المدفوعات إلى حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية أو استلامها نقداً مباشرةً عبر التطبيق، وبما يتوافق مع متطلبات الأسواق المختلفة.

وتضم محفظة «ماستركارد موف» مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة لتحويل الأموال، ما يتيح لمستخدمي «بوتيم» إجراء تحويلات دولية أكثر سرعة وأماناً. وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة «بوتيم» بوصفها منصة رائدة على مستوى المنطقة وقائمة على الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول التكنولوجيا المالية الشاملة عبر ذراع الخدمات المالية «بوتيم للمال»، حيث توفر تحويلات فورية وموثوقة إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تِك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: تسهم شراكتنا مع «ماستركارد» في دعم مهمتنا الرامية إلى جمع حلول الاتصالات والخدمات المالية ضمن منظومة ذكية واحدة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين. كما تتيح لنا إرساء آلية أسرع وأكثر أماناً وشمولية لتحويل الأموال، لا سيما للمستخدمين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى هذه الخدمات، وذلك من خلال دمج الحلول العالمية للمدفوعات ضمن منصة «بوتيم». وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بإتاحة الخدمات المالية للجميع و بسلاسة تامة.

من جانبها، قالت جينا بيترسن سكايرم، مديرة «ماستركارد» في الإمارات وسلطنة عمان: تنطوي خدمات المدفوعات الدولية على أهمية كبيرة بالنسبة للوافدين في دولة الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة، وبالنسبة لعائلاتهم في الوطن الأم. ونسعى في «ماستركارد» إلى تلبية متطلبات العملاء وتمكينهم من إجراء تحويلات مالية عالمية، وفق أعلى معايير السرعة والجودة والأمان وبأسعار مناسبة. وفي ضوء ذلك، فإننا نحرص على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل «بوتيم»، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة هذه الخدمات الأساسية للجميع.

ويجمع هذا التعاون بين البنية التحتية العالمية لشركة «ماستركارد» والأنظمة المالية واسعة النطاق لمنصة «بوتيم»، ما يسمح للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارات بتحويل الأموال حول العالم بسهولة تامة. كما يستمر تطبيق «بوتيم» من خلال ذراع الخدمات المالية «بوتيم للمال» في توفير خدمة المدفوعات الدولية، حيث يُمكّن المستخدمين من تحويل الأموال دون مغادرة التطبيق أو التبديل بين مزودي الخدمات، الأمر الذي يسهم في تبسيط عملية التحويل وتقليل الوقت اللازم لإنجازها.