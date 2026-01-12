187 مليار درهم مبيعات قياسية لعقارات دبي في الربع الرابع 2025

كشفت «بروبرتي فايندر» عن نتائج تاريخية للقطاع العقاري في دبي خلال ديسمبر 2025 والذي جاء ختاماً لفترة متواصلة من النجاحات الشهرية القياسية في الربع الأخير من العام الماضي. وشكّل الأداء العالي في ديسمبر عاملاً رئيسياً في تسجيل دبي عاماً قياسياً من حيث قيمة المبيعات وحجم المعاملات خلال 2025.

ووصلت مبيعات الربع الرابع القياسية إلى 187.47 مليار درهم، كما سجل شهر ديسمبر مبيعات قدرها 64 مليار درهم، وهو ما يمثل استمراراً للمسار الصعودي لشهري نوفمبر بقيمة مبيعات 64 مليار درهم، وأكتوبر بمبيعات 59 مليار درهم، ما أثمر عن تسجيل أعلى أداء مبيعات ربعي على الإطلاق، وختام العام بمستويات قياسية.

ومع ارتفاع قيم المبيعات بوتيرة تفوق الزيادة في عددها، يحظى القطاع العقاري ببداية واثقة في عام 2026 ضمن سوق مدعوماً بعوامل طلب حقيقية ونشاط مستدام. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع سعر القدم المربعة، حيث سجّلت الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 8.4% خلال عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024.

المناطق السكنية

وفي ديسمبر، واصلت المناطق السكنية البارزة دعمها لزخم سوق العقارات، واستحوذت أحياء بارزة مثل نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط مدينة دبي على حصة كبيرة من قيمة المعاملات، مدعومة بمستويات سعرية مرتفعة تعزّز قيمة المعاملات، ومحدودية المعروض، وطلب قوي من المشترين الدوليين.

وتسهم المشاريع المدروسة بعناية في مختلف أنحاء دبي في ترسيخ سوق عقاري يوفر قيمة حقيقية لشريحة واسعة من المشترين. ولا تزال منطقة الخليج التجاري، التي تتميز بتصميم متعدد الاستخدامات، وجهة موثوقة للمستثمرين بفضل ما تقدّمه من مرافق متكاملة إلى جانب حجمها الكبير وموقعها المركزي الحيوي. وفي المقابل، تستقطب دبي هيلز استيت طلباً متوازناً على فئتَي الفلل والشقق، ضمن بيئة متكاملة وناضجة من حيث التخطيط والتطوير.

أما المجتمعات السكنية من الفئة المتوسطة، مثل قرية جميرا الدائرية، فتواصل إثبات جاذبيتها لدى المشترين الباحثين عن خيارات ملائمة أكثر من حيث التكلفة، ولا سيما في سوق المشاريع على المخطط الذي يشهد منافسة متزايدة.

زيادة الطلب على الشقق

وفي قطاع الإيجارات، تكشف بيانات «بروبرتي فايندر» أن 80% من عمليات البحث تتركز على الشقق السكنية، مقابل 20% فقط لمنازل التاون هاوس والفلل. ويُظهر تحليل أعمق لبيانات البحث عن الإيجار ارتفاعاً سنوياً في حصة الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة، ما يشير إلى أن زيادات الإيجارات خلال عام 2025 دفعت عدداً أكبر من الأفراد والعائلات الصغيرة إلى التوجّه نحو مساكن أصغر وأكثر ملاءمة من حيث السعر.

كما تكشف البيانات عن أداء قوي للشقق على صعيد المبيعات، إذ تستأثر بنسبة 61% من إجمالي عمليات البحث، مقارنة بالفلل (39%). ويعكس ذلك بوضوح التوجه السائد لكل من الطلب الشرائي والطلب على الإيجار في دبي.

وضمن فئة الشقق، تتركز 85% من عمليات البحث على وحدات الاستوديو، والوحدات بغرفة وغرفتَي نوم، وهو ما يعكس مجدداً تفضيل الباحثين عن منازل لخيارات صغيرة ومتوسطة الحجم، تتسم بتكاليف أقل مقارنة بغيرها.

أداء شهري مميز

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شكّل ديسمبر 2025 شهراً مميزاً لسوق العقارات في دبي، ذلك أنه أكد أن أداء السوق قائم على مرتكزات واضحة وطلب فعلي. وقد شكل الربع الرابع ختاماً قوياً لعام ناجح للغاية، مدعوماً بقيم معاملات مرتفعة، وارتفاع أسعار القدم المربعة، وحضور ملحوظ للنشاط في مختلف المجتمعات السكنية.

وأضاف: ومع دخول عام 2026، نتطلع إلى مرحلة واعدة، يرتكز فيها زخم السوق على اتساع قاعدة الطلب وتنوعها ومرونة التسعير، بدلاً من التحركات الاستثمارية قصيرة الأجل والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة. وتمثّل هذه التطورات أخباراً إيجابية للمشترين والبائعين والمستثمرين، إذ يقدّم السوق فرصاً تلائم مختلف فئات الباحثين عن السكن في دبي.