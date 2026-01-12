«شروق» و«سيتكس مينا» تطلقان شبكة شاشات ذكية في أبرز وجهات الشارقة

أبرمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» شراكة استراتيجية مع شركة «سيتكس مينا» لإطلاق شبكة جديدة من الشاشات الذكية التفاعلية في عدد من أبرز وجهات الشارقة، في خطوة تُعد من أهم مشاريع تحديث البنية الرقمية لوجهات «شروق»، دعماً لتوجه الشارقة نحو تبنّي حلول المدن الذكية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سيتكس مينا» نشر وتشغيل جيل متقدم من الشاشات الرقمية المخصصة للمساحات الخارجية، لتوفير معلومات فورية وإرشادات محسّنة وتحديثات مباشرة للزوار والمقيمين، إلى جانب عرض مستمر للفعاليات والمعالم السياحية، بما يسهم في تطوير أسلوب الوصول إلى المعلومات داخل الوجهات التابعة للهيئة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الاتصال الحضري، إذ يعتمد على حلول مدعومة بالبيانات والتحليلات لرفع كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية والشركاء التجاريين والجمهور. كما ستشرف «سيتكس مينا» على التنفيذ الكامل للمشروع، بما يشمل التركيب والتشغيل والمراقبة على مدار الساعة، إضافة إلى دمج وحدات ذكية مثل تحديثات حركة المرور، وحالة الطقس، والتنبيهات الفورية، وغيرها من الخدمات التفاعلية الداعمة للأمن وجودة الحياة.

وتشمل المرحلة الأولى مواقع حيوية ذات كثافة زوار عالية مثل القصباء، وشاطئ الحيرة، وجزيرة العلم، وخورفكان، مع خطة توسعية لنشر المزيد من الشاشات في وجهات أخرى مستقبلاً، بما يعزز مسار التحول الرقمي ويرفع جودة البنية التحتية الحضرية في الإمارة. وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتطوير منظومة اتصال حضرية أكثر ذكاءً وكفاءة، وترسيخ مكانة الشارقة وجهة رائدة في تبنّي تقنيات المدن الذكية على مستوى المنطقة.

وأكد ستيبان كاساتكن، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتكس مينا»، أن المشروع ينسجم مع رؤية الشركة في بناء بيئات حضرية أكثر ذكاءً وتفاعلاً، مشيراً إلى أن التعاون مع «شروق» يمثّل خطوة مهمة نحو توفير بنية تقنية تدعم السكان والزوار والقطاع التجاري، وتعزز مكانة الشارقة في مشهد المدن الذكية على مستوى المنطقة.