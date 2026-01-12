«الهيئة العربية للاستثمار» توسع حضورها في أسواق عربية واستثمارات نوعية في الإمارات

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالتزامن مع احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيسها (1976-2026)، اختتام برنامجها الاستثماري لعام 2025 بنجاح وفقاً للبرنامج الاستثماري المعتمد من مجلس المساهمين، بما يعزز مكانتها قائداً لمنظومة الأمن الغذائي العربي عبر نصف قرن من الإنجازات المستدامة في 21 دولة عربية.

وأفادت الهيئة بأنها أتمت استثماراً استراتيجياً بقيمة 11.2 مليون دولار أمريكي في إحدى كبريات الشركات الرائدة في قطاع الألبان والأغذية بدولة الإمارات، لدعم خططها التوسعية في الأسواق الإقليمية.

كما وافقت الهيئة «من حيث المبدأ» على حزمة مشاريع كبرى في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وكشفت عن قرب دخول دولة الكويت، ضمن خارطة مشاريعها المستقبلية، حيث يجري حالياً تقييم عدد من الفرص الواعدة في السوق الكويتي، تماشياً مع خطة التوسع الاستراتيجي لعام 2026.

وذكرت الهيئة أنها تؤمن بأن الشراكة هي المحرك الفعلي للنجاح، لذا أطلقت برنامجاً تمويلياً مخصصاً لدعم صغار المزارعين والصيادين والشركات الزراعية الناشئة، حيث تم تخصيص 10 ملايين دولار لهذا الغرض، بدأت فعلياً بنشر 3 ملايين دولار منها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتستهدف من هذا النموذج بناء منصة استثمارية مفتوحة تسمح بمشاركة وتعاون مؤسسات التمويل التنموية الدولية لمضاعفة الأثر، لافتة إلى أن هذا التوجه يستند إلى السجل الحافل والنتائج المتميزة التي حققتها محفظة تمويل صغار المزارعين في جمهورية السودان.

من جهته قال الدكتور عبيد بن سيف الزعابي، رئيس الهيئة، بينما نحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على تأسيس الهيئة، فإننا لا ننظر فقط إلى الوراء للاعتزاز بإرثنا، بل ننطلق نحو المستقبل برؤية تعتمد على قوة الشراكات والابتكار المالي المستدام، مضيفاً أن استثمارات الهيئة لعام 2025، ودخولها المرتقب إلى أسواق جديدة، يعكسان التزامها التاريخي تجاه 21 دولة عربية بتقديم حلول عملية ومستدامة للأمن الغذائي، محولين التحديات إلى فرص استثمارية تنموية.

وفي تحول نوعي وجه مجلس إدارة الهيئة بالبدء الفوري في تأسيس صندوق استثمار برأس مال مبدئي 10 ملايين دولار، كخطوة أولى لتطوير أدوات مالية متقدمة في أسواق المال، كما أعلنت الهيئة عن تطوير «أول مؤشر للأمن الغذائي في الوطن العربي»، ليكون مرجعاً احترافياً لقياس أداء القطاع وجذب رؤوس الأموال المؤسسية والخاصة نحو الاستثمار في إنتاج وتصنيع الغذاء.