«إتش إس بي سي» يعزز حضوره في المنطقة عبر دبي

حصلت ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة على الموافقة الرسمية لافتتاح فرع لها في الإمارات في خطوة تهدف إلى الاستفادة من واحدة من أسرع أسواق الثروات نمواً على مستوى العالم.

وسيدشن البنك عملياته بطرح 10 صناديق استثمارية محلية للمستثمرين انطلاقاً من فرعه الجديد في دبي، وذلك وفقاً لما صرحت به ديزي هو، الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» لإدارة الأصول في منطقة آسيا والشرق الأوسط. وقالت ديزي هو في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «لدينا التزام طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط التي تعد واحدة من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم».

ويوجه بنك «إتش إس بي سي» بوصلته نحو آسيا والشرق الأوسط، بالتزامن مع تخارجه من بعض الأعمال في الغرب ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي يقودها الرئيس التنفيذي جورج الهيدري. ويقوم البنك بضخ استثمارات عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وذلك في إطار سعيه الأوسع لتعزيز النمو في الشرق الأوسط.

وبذلك، ينضم البنك البريطاني إلى قائمة متنامية من المؤسسات المالية الكبرى، مثل «بلاك روك» و«باركليز» وصناديق التحوط، التي تعمل حالياً على توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.