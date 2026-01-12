الاتحاد للطيران تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025

نقلت الاتحاد للطيران 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، بزيادة تصل الى 21% على أساس سنوي، مدعومة بالطلب المستمر والنمو في الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتنامية.

وأكدت الاتحاد للطيران - في بيان - أن معدل إشغال المقاعد للعام الماضي بلغ نحو 88.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2024، ما يعكس الأداء التجاري القوي طوال العام. واختتمت الشركة 2025 بأداءٍ قوي، حيث نقلت 2.2 مليون مسافر خلال ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.

وبلغ معدل إشغال المقاعد لهذا الشهر 87.6%، محافظة على معدلات استخدام عالية خلال ذروة موسم السفر في نهاية العام.

وبلغ أسطول الاتحاد للطيران في نهاية العام 127 طائرة، بعد إضافة 29 طائرة خلال 2025، وهو أكبر توسع سنوي في تاريخ الشركة.

وبحسب - البيان - شكل نمو الاتحاد للطيران خلال عام 2025 ما يقرب من 40% من إجمالي نمو الركاب في الإمارات، بناءً على النمو المتوقع المسجل لحركة النقل الجوي في جميع أنحاء الدولة، ما يعكس الدور المحوري للشركة في دعم طموحات أبوظبي السياحية والاقتصادية.

معدلات عالية

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: إن 2025 كان عاماً حافلاً بالنمو لشركة الاتحاد للطيران، حيث نقلت أكثر من 22 مليون مسافر، وهو أعلى رقم سنوي في تاريخها، مع الحفاظ على معدلات إشغال عالية وأداء تشغيلي متميز طوال العام.

وأضاف أن اختتام العام برقم قياسي خلال ديسمبر الماضي يعكس ثقة عملاء الشركة بمنتجاتها وخدماتها، وبفضل أسطولها الذي يضم 127 طائرة، وهو الأكبر في تاريخها، فإن الاتحاد للطيران في وضع أفضل من أي وقت مضى لنقل المزيد من الزوار إلى أبوظبي، وتوفير تجارب سفر مميزة لضيوفها عبر شبكتنا العالمية المتنامية بسرعة.