غرف دبي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الفلبين

653 شركة فلبينية تنضم إلى غرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
2508 شركات فلبينية نشطة مسجلة في عضوية الغرفة
حضر الاجتماع مع السيدة الأولى لجمهورية الفلبين معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تشكل الزيارة محطة نوعية في مسار تعزيز الروابط بين دبي وجمهورية الفلبين، حيث تسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال.
نحرص على دعم الشركات الفلبينية وتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتيحها دبي، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الداعمة للاستثمار والأعمال».
وأضاف المنصوري: «تواصل غرف دبي جهودها الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، واستكشاف فرص استراتيجية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل، بما يسهم في دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
عرض تعريفي
كما نظمت الغرفة ضمن فعاليات البعثة في مانيلا منتدى بعنوان «مزاولة الأعمال مع الفلبين» بحضور 314 مشاركاً، وأبرمت غرفة تجارة دبي على هامش المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفلبينية بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.