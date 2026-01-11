600 علامة تجارية تعرض منتجاتها في إكسبو الشارقة بمشاركة 350 عارضاً من 35 دولة

تنطلق غداً الاثنين في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2026»، أكبر تجمع لقطاع الأعمال المعدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مركز إكسبو الشارقة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 15 يناير الجاري.

ويشارك في المعرض أكثر من 350 عارضاً من 35 دولة، يمثلون نخبة من الشركات المحلية والعالمية في قطاع الصناعات المعدنية، إلى جانب أكثر من 600 علامة تجارية تعرض أحدث المنتجات والحلول والتقنيات في صناعة الحديد والصلب.

ويشهد الحدث مشاركة دول رائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات المصنعة والتجارية، في مقدمتها دولة الإمارات، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وتركيا، والهند، وتايوان، وتايلاند، إضافة إلى مجموعة من أبرز الشركات الإقليمية.

ويقام المعرض على مساحة 25 ألف متر مربع، حيث يستعرض أحدث تجهيزات ومكائن صناعة الصلب، وتقنيات تشكيل المعادن، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة المخصصة لقطع المعادن، إلى جانب الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب.

ومن المتوقع أن يستقطب «ستيل فاب 2026» أكثر من 7 آلاف زائر من المتخصصين والمهنيين ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى كبار المنتجين العالميين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية العاملة في تطوير الحلول المتقدمة للصناعات المعدنية.

ويشهد المعرض إطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «أفضل لحام» التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع شركة ESAB ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، بهدف تعزيز التميز والمهارات الاحترافية في مجال اللحام بين العاملين في الشركات المشاركة.

ويتضمن برنامج المعرض أجندة غنية من الجلسات والندوات الحوارية التي يشارك فيها خبراء وقادة من القطاع الصناعي، لمناقشة قضايا رئيسية تشمل مستقبل صناعة الحديد والصلب، والاستدامة، ومتغيرات السوق، والفولاذ الإنشائي، وأحدث التطورات العالمية في هذا القطاع.

كما يوفر المعرض منصة لعقد اجتماعات ثنائية للأعمال برعاية شركة علاء الدين، تتيح للمشاركين إبرام صفقات تجارية، وبناء شراكات استراتيجية، وربط المصنعين المحليين بسلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز فرص النمو والتوسع ويدعم توجهات دولة الإمارات لترسيخ الاقتصاد الصناعي وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للمعارض الصناعية المتخصصة.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، ليستقبل الزوار والمهنيين من مختلف القطاعات للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الفولاذ والصلب.