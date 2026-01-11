«ثري كراونز» تفتتح مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي

افتتحت شركة «ثري كراونز» مكتباً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، في خطوة تعزز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وتوسع قدراتها في التعامل مع النزاعات المعقدة والعابرة للحدود على الصعيد الدولي.



وسيشرف على المكتب الجديد الشريك مانِيش أغاروال، عضو الشركة منذ تأسيسها عام 2014، والذي شارك في العديد من أبرز القضايا، التي تعاملت معها الشركة، كما سيحافظ الشريكان رضا موهتشامي KC، وسيمون إليوت على وجودهما الفعال في المنطقة، مستفيدين من خبراتهما المتنوعة؛ حيث يقدم رضا خبرته القيادية الإقليمية المكتسبة من عمله السابق في دبي، بينما يتخصص سيمون في نزاعات البناء والبنية التحتية.



وسيدعم المكتب فريق من المحامين ذوي الخبرة الإقليمية والدولية، مع القدرة على التعامل بلغات متعددة، وعلاقات طويلة الأمد مع أبرز الشركات القانونية في المنطقة.

وبافتتاح مكتب دبي أصبحت ثري كراونز تمتلك شبكة عالمية مكونة من ستة مكاتب، تشمل لندن وباريس وواشنطن العاصمة وسنغافورة ومدريد، ما يعزز قدرتها على تقديم خدمات قانونية متكاملة لمختلف الأسواق الدولية.