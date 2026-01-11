شركة إماراتية تستحوذ على 21 محطة وقود في سلوفينيا

دخلت شركة صنقار ريسورسز، ومقرها الإمارات، سوق التجزئة للوقود في سلوفينيا، بعد استحواذها على شبكة محطات الوقود ذاتية الخدمة «ماكسين» من تاجر التجزئة المحلي «ميركاتور».



وأغلق الاتفاق رسمياً في 5 يناير الجاري، حيث نقلت «ميركاتور»، التابعة لمجموعة فورتينوفا، ملكية وحدة M Energija، المشغلة لشبكة ماكسين، إلى صنقار ريسورسز.

ولم تكشف الأطراف عن قيمة الصفقة، فيما أوضحت ميركاتور أن البيع يأتي ضمن استراتيجيتها للتركيز على العمليات الأساسية في مجال التجزئة.



وتضم الشبكة المستحوذ عليها 21 محطة وقود ذاتية الخدمة بالكامل موزعة في مختلف أنحاء سلوفينيا، وتمثل نحو 4% من حصة سوق الوقود في البلاد، وفق بيانات مجلة Forbes Slovenija.

وقد حققت وحدة M Energija إيرادات بلغت 13 مليون يورو في 2024، بزيادة 3% عن العام السابق، لكنها سجلت صافي خسارة بقيمة 710 آلاف يورو.



وتعمل صنقار ريسورسز في تجارة الجملة للمنتجات البترولية، بما في ذلك الغاز البترولي المسال، وتخدم تجار الوقود في شرق أوروبا ودول البلطيق وآسيا الوسطى، ما يعكس طموحها لتوسيع حضورها الإقليمي عبر هذه الصفقة.