دبي تقود التوسع العالمي لفنادق أرماني عبر شراكة استراتيجية مع «سيمفوني جلوبال»

أعلنت مجموعة أرماني وشركة «سيمفوني جلوبال»، الذراع الاستثمارية الخاصة التابعة لرجل الأعمال محمد العبار، عن إطلاق مشروع مشترك عالمي لتطوير سلسلة من فنادق ومنتجعات أرماني في وجهات دولية مختارة، وذلك بموجب امتياز حصري طويل الأمد، تتصدر دبي محاوره الاستراتيجية والتشغيلية.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته علامة أرماني في قطاع الضيافة من خلال فندق أرماني دبي في برج خليفة، إلى جانب فندق أرماني ميلانو، ما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع العالمي المدروس لعلامة أرماني في عالم الضيافة الفاخرة القائمة على التصميم.

وأكد الطرفان أن دبي وميلانو ستكونان المقرين الرئيسيين للمشروع المشترك، في خطوة تعكس المكانة المحورية لدبي كمنصة عالمية للضيافة الفاخرة ومركز استراتيجي لتطوير وتشغيل العلامات الفندقية العالمية.

توسع عالمي انطلاقاً من دبي

وترتكز الشراكة الجديدة على الأداء القوي والسمعة الدولية التي رسخها فندق أرماني دبي بوصفه أحد أبرز أيقونات الضيافة الفاخرة عالمياً، إلى جانب فندق أرماني ميلانو في شارع مانزوني، حيث شكل المشروعان نموذجاً متكاملاً يجمع بين العمارة المتميزة، والتصميم الداخلي، وجودة الخدمة الراقية.

كما تشمل خطط التوسع مشاريع مستقبلية، من بينها فندق أرماني المرتقب في بوابة الدرعية بالرياض، والمقرر افتتاحه في عام 2027، بما يعكس نهجاً انتقائياً يستهدف أسواقاً استراتيجية ذات نمو مستدام.

نموذجان فندقيان لتلبية الطلب العالمي

وسيعمل المشروع المشترك على تطوير نموذجين رئيسيين من الفنادق:

• نموذج أرماني الفاخر: يستهدف المدن العالمية الكبرى، على غرار دبي وميلانو، مع تركيز على التجربة الراقية المتكاملة.

• نموذج أرماني العصري: يقدم مفهوماً معاصراً للفخامة، موجهاً إلى الأجيال الجديدة من المسافرين، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الضيافة الفاخرة، مع تنويع التجارب بما يواكب اختلاف أنماط السفر وتطلعات الضيوف.

شراكة طويلة الأمد

ويمتد المشروع المشترك لمدة 20 عاماً قابلة للتجديد لعشر سنوات إضافية، مع اعتماد نهج تطوير انتقائي يركز على المواقع المتميزة والمعايير الأعلى في التصميم والتشغيل وتجربة الضيوف.

وسيتولى فريق أرماني الإشراف المباشر على جميع عناصر التصميم، بما يشمل العمارة، والتصميم الداخلي، والأثاث، والمواد، والإضاءة، إلى جانب معايير الخدمة التشغيلية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكل وجهة.

تصريحات قيادية

من جانبه، قال محمد العبار: «دبي كانت ولا تزال نموذجاً عالمياً للفخامة المبتكرة، وشراكتنا مع أرماني تنطلق من قيم مشتركة تقوم على الجودة والتجربة الإنسانية. نفخر في سيمفوني جلوبال بدعم هذا التوسع العالمي طويل الأمد».

وأضاف العبار: «لطالما أعجبت بجورجيو أرماني كواحد من أعظم رواد التصميم في عصرنا. لقد أثر نهجه في التصميم - الخالد، والمنضبط، والإنساني بعمق - على أجيال، بمن فيهم أنا».

وقال جوزيبي مارسوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرماني: «الأداء الاستثنائي لفنادق أرماني، وفي مقدمتها فندق أرماني دبي، يؤكد نجاح رؤيتنا في الضيافة. هذه الشراكة تمثل منصة قوية لتوسيع فلسفة أرماني في أسلوب الحياة والضيافة الراقية على مستوى العالم».

خبرات عالمية ورؤية موحدة

وسيتم تطوير كل مشروع كبيئة متكاملة لأسلوب حياة عصري، بمشاركة أرماني في جميع جوانب التصميم المعماري، والتصميم الداخلي، والأثاث، والمواد، والإضاءة، ومعايير الخدمة. وبينما سيراعي كل مشروع سياقه المحلي، ستعكس جميع المشاريع المبادئ الأساسية لجمالية أرماني: الوضوح، والتوازن، والأناقة البسيطة.

وتتمتع مجموعة أرماني بخبرة واسعة في تطوير مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدامات في مدن عالمية كبرى، فيما تستند «سيمفوني جلوبال» إلى سجل محمد العبار في تطوير وجهات عالمية تجمع بين الجاذبية الاستثمارية والتميز التشغيلي.

ويعكس المشروع المشترك طموح الطرفين في بناء شبكة عالمية من وجهات الضيافة، تنطلق من دبي وتجمع بين هوية أرماني التصميمية الراقية وأعلى المعايير التشغيلية في قطاع الضيافة الفاخرة.