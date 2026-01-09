«جاد جلوبال» تستعد لطرح 6 مشاريع جديدة في دبي بـ1.5 مليار درهم

أعلنت شركة «جاد جلوبال» للتطوير العقاري عن استعدادها لطرح ستة مشاريع سكنية جديدة في دبي خلال 2026 باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار درهم، في إطار استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى تعزيز حضورها في السوق العقاري، واستثمار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق الشركة مشروعها السكني الجديد J188 في دبي، والذي يقدم نمط حياة متطوراً في موقع يشكل نقطة التقاء بين إرث الإمارة العمراني وأفقها الحضري الحديث. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع 240 مليون درهم، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم معمارية تراعي تحقيق التوازن بين الراحة والرفاهية والصفاء الذهني ونمط الحياة الصحي المتكامل.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة: يمثل مشروع J188 المرحلة الآتية من توسّع الشركة في دبي، التي تُعد واحدة من أسرع وجهات الاستثمار العقاري نمواً في العالم. ويعكس الدعم الذي يحظى به المشروع من المستثمرين المؤسسيين الثقة في نموذج أعمالنا وقدرتنا على التنفيذ، ويجسد استمرار تركيزنا على تطوير مساحات سكنية مدروسة، ومتصلة بمحيطها الحضري، وتستجيب لتطلعات أنماط الحياة المعاصرة.