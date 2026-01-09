صححت المؤشرات ‌الرئيسية في «وول ستريت» مسارها بعد بداية متذبذبة لمؤشراتها الرئيسية، مع تقييم المستثمرين ⁠بيانات الوظائف في الولايات المتحدة وترقبهم قرار المحكمة ⁠العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.79 %، وتقدم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.65 %، وزاد مؤشر ‍«​داو جونز» ​الصناعي بنسبة 0.48 %.

كذلك فتحت الأسهم الأوروبية على ⁠ارتفاع مدعومة بصعود سهم «جلينكور» 8 %، ما ساعد مؤشر «ستوكس 600» على تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مايو الماضي. وعوضت هذه المكاسب خسائر جلستين سابقتين، إذ أثرت نتائج الشركات الضعيفة والتوتر الجيوسياسي في ثقة ⁠المستثمرين.

وقالت شركة «ريو تينتو» إنها تجري محادثات أولية لشراء «جلينكور»، في صفقة ربما تسفر عن إنشاء أكبر شركة تعدين ⁠في العالم. ولامس سهم «جلينكور» أعلى مستوياته منذ يوليو 2024، بينما تراجع سهم «ريو تينتو» 2.2 %، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.44 %، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.97 %، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.80 %، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.53%.

وقادت أسهم ​شركات الطاقة المكاسب بارتفاعها 1.7 %، بينما زادت أسهم شركات التعدين 1.‌5 %، وارتفع ⁠سهم شركة «أنجلو أمريكان» 2.4 % بعد يوم من تقديم ملف من المفوضية الأوروبية أظهر أن صفقة الشركة مع «تيك ​ريسورسيس» الكندية ستحصل ​على موافقة هيئة مكافحة الاحتكار في أوروبا.

وارتفع سهم شركة «إيه.إس.إم.إل» الهولندية لصناعة معدات الرقائق الإلكترونية 2.1 %، بعد أن أعلنت شركة «تي.إس.إم.سي» عن إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع. وزاد سهم شركة صناعة الرقائق «إس.تي ‍مايكرو إلكترونيكس» بنحو 1 % تقريباً.

وفي طوكيو، اختتم مؤشر «نيكاي» التعاملات على ارتفاع مدفوعاً بزيادة سهم «فاست رتيلينج» المالكة للعلامة التجارية ‌«يونيكلو» بفضل نتائج أعمال قوية. وسجلت شركات تصنيع السيارات أداءً قوياً أيضاً بدعم من ضعف الين الذي عزز قيمة إيراداتها في الخارج، إضافة إلى الارتياح العام من أن الصين لن تحظر صادرات لسلع توصف بأنها ذات استخدام مزدوج، تستخدم لتطبيقات مدنية ودفاعية، للشركات اليابانية ⁠غير العسكرية.

وصعد مؤشر «نيكاي» بنسبة 1.61 % ليغلق عند 51939.89 نقطة، وقفز سهم «فاست رتيلينج» ذو الثقل الكبير على المؤشر 10.7 % ليسهم بمفرده في إضافة 592 نقطة إلى ⁠إجمالي صعود مؤشر «نيكاي» البالغ 823 نقطة.

وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 % 3514.11 نقطة.

وقال واتارو أكياما، ⁠محلل الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»: ما تقوله بيانات الوظائف في الولايات المتحدة عن توقعات السياسة النقدية سيكون بالطبع محل تركيز المستثمرين. وأضاف أن موسم إصدار نتائج أعمال الشركات لن يصل لزخمه ​الكامل قبل وقت لاحق ​من هذا الشهر، لكن من المقرر صدور نتائج أعمال «ياسكاوا إليكتريك»، المصنعة لروبوتات التصنيع، في وقت لاحق، وهي نتائج تحظى بمتابعة وثيقة، إذ ستقدم مؤشرات عن وضع قطاع التصنيع المحلي.