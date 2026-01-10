17.4 مليار درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

حقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 17.4 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 1.83% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات «المالية» و«العقارات» و«الاتصالات». وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.004 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.021 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 80.3%، وارتفعت أسهم «سكون للتأمين» 13.9%، و«أليك القابضة» 10.5%، و«العربية للطيران» 9.9%، و«بي إتش إم كابيتال» 7.3%، و«الرمز كوربوريشن» 7.14%.

في المقابل، تراجعت أسهم «اكتتاب القابضة» 8.5%، و«الفردوس القابضة» 8%، و«مصرف السلام السودان» 6.8%، و«الخليج للملاحة» 5.9%، و«الإثمار القابضة» 4.7%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.2 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 392 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 282.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 427.5 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 987.85 مليون درهم.

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.15% إلى مستوى 10009.62 نقاط.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 535.45 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 498 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 492.27 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عنان للاستثمار 93.65%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 12.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.7%، ورابكو للاستثمار 7%، والفجيرة لصناعات البناء 4.6%. في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 10.8%، وأسمنت الخليج 7.2%، وأوراسكوم 6.9%، ومجموعة أرام 6.12%، وطاقة 5.3%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات ناهزت 8.7 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.1 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.6 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.53 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 157.2 ألف صفقة. وهدأت مؤشرات الأسواق المحلية من وتيرة صعودها في آخر يوم بتعاملات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي 0.43% إلى 6225.94 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.31% إلى 10009.62 نقاط.