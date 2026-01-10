5 أسواق عربية تتزين بـ «الأخضر» في أسبوع

تزينت 5 أسواق عربية باللون الأخضر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الحذر والترقب سيطرت على سلوك المستثمرين مع استمرار تقييم المشهدين الاقتصادي والمالي إقليمياً ودولياً.

وعكست تحركات المؤشرات الرئيسية اختلاف اتجاهات السيولة وشهية المخاطرة من سوق إلى آخر، حيث ارتفعت بورصات مسقط، وقطر، ومصر، وسوقي دبي وأبوظبي، في حين تراجعت أسواق السعودية والكويت والبحرين.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.83% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والاتصالات.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 80.3%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 13.9%، وأليك القابضة 10.5%، والعربية للطيران 9.9%، وبي إتش إم كابيتال 7.3%، والرمز كوربوريشن 7.14%.

في المقابل، تراجعت أسهم اكتتاب القابضة 8.5%، والفردوس القابضة 8%، ومصرف السلام السودان 6.8%، والخليج للملاحة 5.9%، والإثمار القابضة 4.7%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.15% إلى مستوى 10009.62 نقاط.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 535.45 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 498 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 492.27 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عنان للاستثمار 93.65%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 12.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.7%، ورابكو للاستثمار 7%، والفجيرة لصناعات البناء 4.6%.

في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 10.8%، وأسمنت الخليج 7.2%، وأوراسكوم 6.9%، ومجموعة أرام 6.12%، وطاقة 5.3%.

السعودية

انخفضت سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع، تحت ضغط من تراجع قطاعي واسع شمل 19 قطاعاً.

وتراجع المؤشر العام «تاسي» بنسبة 0.72%، أو 75.85 نقطة، إلى مستوى 10,473.23 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 10549.08 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنحو 75.34 مليار ريال، نزولاً إلى 8.772 تريليونات ريال، مقابل 8.847 تريليونات ريال، بالأسبوع الماضي.

وعلى صعيد السيولة، فقد سجلت قيم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً بأكثر من 55% إلى 20.29 مليار ريال. كما ارتفعت كميات التداول بأكثر من 57% إلى 1.09 مليار سهم، مقابل 688.09 مليون سهم للأسبوع الماضي.

وتصدر سهم برغرايززر قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 15.23%، ثم سهم ريدان 12.44%، والبحر الأحمر 11.9%، واللجين 10.8%، وإم بي سي 10.5%، بينما تصدر سهم اليمامة للحديد قائمة الأعلى مكاسب بارتفاع 14.38%، تلاه سهم صناعات مرتفعاً بنسبة 8.52%، وصادرات 7.3%، والكثيري 6.5%، وشري 6.35%.

الكويت

شهدت المؤشرات الكويتية أداءً سلبياً خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر يناير، وذلك تحت ضغط من تراجع قطاعي واسع شمل 11 قطاعاً.

هبط مؤشر السوق الأول إلى مستوى 9443.72 نقطة، ليفقد 54.59 نقطة بنسبة خسارة 0.57% مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق.

كذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.54% نزولاً إلى مستوى 8641.58 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنحو 0.78% إلى النقطة 8838.08. وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.75% إلى 8157.33 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية هذا الأسبوع من 53.19 مليار دينار الأسبوع الماضي (الذي اقتصر على 4 جلسات فقط) إلى 52.77 مليار دينار، بخسارة 417 مليون دينار.

فيما ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 56% إلى 372.37 مليون دينار، كذلك ارتفعت أحجام التداول بأكثر من 65% إلى 1.33 مليار سهم، وقفزت الصفقات بأكثر من 40% إلى 87.96 ألف صفقة.

وتصدر سهم دلقان قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع متراجعاً بنحو 30%، تلاه سهم مراكز 25.53%، واكتتاب 20%، وتحصيلات 17%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم ديجتس قائمة الارتفاعات بنمو 90%، والعملية للطاقة بارتفاع 15.9%، والتجارية 10.35%، وكميفك 9.7%.

قطر

وفي الدوحة، سيطر اللون الأخضر على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً 1.92%.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 644.12 مليار ريال. وبلغت قيم التداولات الأسبوعية 1.07 مليار ريال، كما بلغت أحجام التداولات 379.56 مليون سهم، عبر 57.82 ألف صفقة.

وتصدر سهم مجمع المناعي قائمة الارتفاعات بنمو 7.8%، تلاه سهم العامة 6.7% وفامكو 6.25%، وجاء سهم إنماء القابضة على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 1.9%، تلاه سهم مجموعة بيمه 1.1%، والتحويلية 1.01%.

البحرين

كما أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع على أداء متراجع، في ظل ضغوط بيعية محدودة انعكست على المؤشرات الرئيسية، وسط تداولات اتسمت بالحذر والترقب.

وسجل مؤشر البحرين العام تراجعاً بنسبة 0.40% على أساس أسبوعي، ليغلق عند مستوى 2,058.37 نقطة. وفي السياق ذاته، هبط مؤشر البحرين الإسلامي بوتيرة أكبر، مسجلاً خسائر أسبوعية بلغت 0.89% ليغلق عند 1,017.83 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول، بلغ حجم التداول الأسبوعي نحو 17.88 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 4.41 ملايين دينار بحريني. وتفوقت الأسهم المتراجعة عدداً خلال الأسبوع، حيث انخفضت أسهم 6 شركات، مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات.

وتصدر سهم ABC قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 5.33% تلاه سهم GFH الذي انخفض بنسبة 2% ثم سهم DUTYF بتراجع 1.12%، فيما تصدر سهم BMMI قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 3.77% تلاه سهم BEYON الذي ارتفع بنسبة 1.66% ثم سهم CPARK بنمو 1.21%.

بورصة مسقط

وقفز مؤشر بورصة مسقط مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.9% (أو 230.17 نقطة مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي) ليغلق عند مستوى 6126 نقطة، بدعم من ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة، وعلى رأسها القطاع المالي الذي صعد بنسبة 5.9%.

وصعدت القيمة السوقية بنسبة 2.54% وصولاً إلى 32.932 مليار ريال، مقارنة مع 32.117 مليار ريال في الأسبوع الماضي (بما يشكل مكاسب سوقية 815.25 مليون ريال).

وارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 91.52% مسجلة إلى 1.214 مليار ورقة مالية، مقابل 634.03 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وارتفعت قيم التداولات 65.72% إلى 266.04 مليون ريال، مقابل 160.53 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاء سهم الشرقية للاستثمار القابضة في صدارة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 13.54%، تلاه سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 13.1%، والعمانية العالمية للتنمية والاستثمار بنسبة 12.95%، فيما تصدر سهم زجاج مجان قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 22.22%، تلاه سهم مسقط للتأمين بنسبة 11.39%، ثم صناعة الكابلات العمانية بنسبة 4.34%.

بورصة مصر

وفي بورصة مصر، أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 41,856.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.07%، في حين سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضاً بنسبة 1.4% ليغلق عند 12,941.85 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.19%، مغلقاً الفترة عند مستوى 17,218.46 نقطة. بلغ إجمالي القيمة السوقية 2,992.0 مليار جنيه في نهاية الفترة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.23% خلال الفترة.

وسجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 514.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول حوالي 7.360 ملايين ورقة مالية، منفذة عبر 608 آلاف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغ 490.3 مليار جنيه، وكمية تداول قدرها 10.218 ملايين ورقة مالية، منفذة من خلال 552 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على نسبة 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما بلغت حصة الأجانب 5.3%، والعرب 4.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 740.0 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 168.9 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.