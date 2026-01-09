الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع تقييم بيانات سوق العمل

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع تقييم تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الذي صدر اليوم، وترقب قرار محتمل من المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 148 نقطة إلى 49414 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.3% إلى 6940 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% إلى 23524 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفاً، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%، في دلالة على تحسن سوق العمل.

وتعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل، في حين ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه التعريفات.