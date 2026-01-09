سوق دبي يعزز صعوده عند أعلى مستوى منذ يناير 2008

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده عند أعلى مستوى منذ جلسة 15 يناير 2008 (18 عاماً تقريباً)، مواصلاً ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.07% أو ما يعادل 4.4 نقاط، مسجلاً 6252.99 نقطة، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.

وواصل سهم «العربية للطيران» ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، صاعداً بنسبة 4.6% عند 5.21 دراهم، ليسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه بسوق دبي المالي في شهر يوليو 2007، وذلك بعد ارتفاعه إلى 5.23 دراهم خلال الجلسة.

وتصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 8.1% عند 6.29 دراهم، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ234.3 مليون درهم مغلقاً عند 14.65 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 78.15 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 64.8 مليون درهم ليقفل عند 16.25 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم أرامكس 2.77%، والرمز كوربوريشن 2.36%، ودو 1.1%، والإمارات دبي الوطني 0.17%، فيما انخفضت أسهم الفردوس القابضة 3.2%، وأجيليتي للمخازن 2.9%، وبنك الإمارات للاستثمار 2.44%، وأليك القابضة 2.35%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 28.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 325.95 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 297.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10040.27 نقطة، منخفضاً هامشياً 0.08%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 128.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 109.3 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 97.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة عنان للاستثمار القابضة، بقيمة 94.09 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 160.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 0.585 درهم للسهم الواحد، كذلك شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «فينكس كروب» بـ8.4 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 8.7%، وحياة للتأمين 6.06%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 3.1%، وسوداتل للاتصالات 2.13%. في المقابل، انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 4.46%، والفجيرة لصناعات البناء 4.13%، وبيور هيلث القابضة 1.9%، وطاقة 1.89%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.84 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و734.06 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 618.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 31.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.17%، وبورصة مسقط 0.43%، فيما تراجعت بورصات الكويت 0.21%، وقطر 0.84%، والبحرين 0.27%، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.75%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.17% ليغلق عند 10473 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.1 مليارات ريال.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 6.702 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.991.975 تريليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 41856 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.65% ليغلق عند مستوى 51475 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.76% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة.واخترق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستويات تاريخية جديدة بعدما تجاوز مستوى 42 ألف نقطة خلال التداولات، وفقد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.65% ليغلق عند مستوى 12941 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.55% ليغلق عند مستوى 17218 نقطة.

الأردن

انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الأردنية بنسبة 0.21% إلى 3553 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان نحو 8.3 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 3142 عقداً. وأظهرت 18 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و48 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 في المئة.