أسهم أوروبا تتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتوتر الجيوسياسي

واصلت الأسهم ⁠الأوروبية تراجعها اليوم الخميس في وقت أعاد فيه ‌المستثمرون حساباتهم مع بداية العام بالتركيز على أحدث النتائج المالية للشركات والمخاطر الجيوسياسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 604.09 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت ⁠جرينتش، ليتجه بذلك نحو تسجيل انخفاض لليوم الثاني على التوالي إذا استمرت المستويات الحالية. وتجاوز المؤشر مستوى 600 نقطة للمرة ⁠الأولى هذا الأسبوع.

وأشارت تحركات السوق هذا الأسبوع إلى أن المستثمرين لم يتأثروا كثيرا بتداعيات التطورات في فنزويلا، لكن الأحداث سريعة ​الوتيرة أشاعت بعض أجواء عدم الارتياح ودفعت ​المستثمرين للتأرجح بين الاتجاه ​للشراء والتزام الحذر وتقليل المخاطر.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار أمس ‌الأربعاء إن ‌البلاد بحاجة ⁠إلى السيطرة على مبيعات وإيرادات نفط فنزويلا إلى أجل غير مسمى لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، وإعادة بناء قطاعها النفطي ​وضمان تصرفها بما ​يخدم مصالح الولايات المتحدة.

ووسط تصاعد التوتر الجيوسياسي، ارتفع المؤشر الأوروبي الفرعي لقطاع الطيران والفضاء والدفاع ‍للجلسة الخامسة على التوالي ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. وسجل في أحدث تداولات ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة.

لكن سهم شركة إيه.بي فودز هوى بنسبة 10.‍4 بالمئة ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل نيسان، بعد أن حذرت من انخفاض الأرباح السنوية بسبب ضعف الطلب في سلسلة متاجر بريمارك في أوروبا وتراجع المبيعات الأمريكية في شركاتها للأغذية.