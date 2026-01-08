نيكاي يتراجع بضغط من أسهم الذكاء الاصطناعي والكيماويات

انخفض ⁠المؤشر نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم ‌الخميس متأثرا بعمليات جني أرباح في قطاع الذكاء الاصطناعي وتصاعد التوتر التجاري مع الصين.

وتراجع المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.6 بالمئة إلى 51660.50 نقطة بحلول استراحة منتصف ⁠النهار.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

وسجل المؤشر نيكاي مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب ⁠أسهم الذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر الماضية. وكانت مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الوزن الثقيل في قطاع ​الرقائق مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون من ​أكبر المستفيدين من هذا ​الاتجاه.

وقال واتارو أكياما الخبير الاستراتيجي لدى شركة نومورا للأوراق المالية "‌الانخفاض في ‌بعض الأسهم ⁠المرتفعة، لا سيما الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، أثر بشدة على المؤشر اليوم".

وانخفضت أسهم الشركات اليابانية لتصنيع الكيماويات ​بعد أن ​قالت وزارة التجارة الصينية إنها بدأت تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة ‍الرقائق.

يأتي التحقيق في واردات ثنائي كلورو السيلان القادمة من اليابان وسط توتر العلاقات بين البلدين وإعلان الصين هذا الأسبوع عن حظر صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج ‍إلى اليابان.

وزاد 105 أسهم على المؤشر نيكاي وهبط 118. وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الخاسرين بعد نزول سهمها 4.6 بالمئة، بينما كان سهم سوميتومو فارما أكبر الرابحين بارتفاعه 10.‍7 بالمئة.