استقرار مؤشرات «وول ستريت» بعد تحليق «داو جونز» لمستوى قياسي

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.44%.
ارتفعت أسهم شركات التكرير مثل فاليرو إنرجي بنسبة 4%، وماراثون بتروليوم بنسبة 2%، بعد أن ذكرت مصادر لـ CNBC أن مبيعات النفط من فنزويلا ستستمر إلى أجل غير مسمى، وأن العقوبات ستخفف.
تباطؤ الوظائف
ووفقاً لبيانات «إيه دي بي» الصادرة، أمس، أضاف القطاع الخاص 41 ألف وظيفة في ديسمبر، أقل من توقعات محللي «داو جونز» البالغة 48 ألفاً، في حين تتجه أنظار المستثمرين نحو تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غداً الجمعة، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة جديدة خلال ديسمبر.
وجاءت معظم الزيادة في الوظائف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقل عدد العاملين لديها عن 500 موظف، بينما أضافت الشركات الكبرى نحو ألفي وظيفة فقط.
الأسهم الأوروبية
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين «إيبكس» الإسباني وميلانو الإيطالي، ووصلت المؤشرات الثلاثة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، أول من الثلاثاء.
وانخفضت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد خام فنزويلي بملياري دولار، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد من الإمدادات.
ألمانيا تحلّق
وتعد التوقعات بشأن تنشيط الاقتصاد الألماني في العام الجديد مدفوعة بمليارات اليورو المخصصة للبنية التحتية والتسليح من جانب الحكومة الألمانية من أبرز العوامل الداعمة للأسعار، كما تصب العوامل الموسمية في صالح «داكس»، إذ يعد يناير عادة من أقوى أشهر البورصة.
وأسهمت النزاعات غير المحسومة أيضاً في تسجيل هذه المستويات القياسية، حيث أدى استمرار الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الطلب على أسهم شركات التسليح في ألمانيا.
أسهم اليابان
وتراجع «نيكاي» 1.06% إلى 51961.98 نقطة، وهبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً 0.77% إلى 3511.34 نقطة.
وارتفع «نيكاي» 4% في أول جلستين من العام، ووصل إلى مستوى قياسي عند الإغلاق، أول من أمس.
ويقيم المتعاملون في السوق أيضاً تأثير الحظر الذي فرضته الصين على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان.
وصعد المؤشر توبكس لأسهم الشركات الصغيرة 0.39%، وربح حوالي 55% من الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، بينما انخفض 41%، ولم يطرأ تغير يذكر على 3%.
وانخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور بأكثر من اثنين في المئة لكل منهما.
وزاد سهم تويو للهندسة، وهي شركة متخصصة في تطوير تكنولوجيا استخراج العناصر الأرضية النادرة من البحر، بنسبة 20% تقريباً ليصل، أمس، إلى أعلى مستوى يومي تفرضه البورصة عند 4285 يناً.
وارتفع سهم هيساميتسو للأدوية 19.23% إلى أعلى مستوى يومي له عند 6200 ين، بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم التحول إلى شركة خاصة في عملية شراء من الإدارة مقابل ما يقرب من 400 مليار ين (2.55 مليار دولار).