سوق دبي يقفز لأعلى مستوى في 18 عاماً بمكاسب 10 مليارات درهم

القيمة السوقية لـ«سوق دبي» تجاوز التريليون درهم مجدداً

واصل مؤشر سوق دبي المالي تحليقه عند أعلى مستوى منذ جلسة 15 يناير 2008 (18 عاماً تقريباً)، معززاً ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، إذ قفز مؤشر السوق بـ1.07 % أو ما يعادل 66 نقطة، مسجلاً 6248.56 نقطة، رابحاً ما يفوق 10 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.017 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.027 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجلت 3 أسهم أعلى مستوى لها منذ الإدراج في سوق دبي المالي، وهي: سهم «إعمار للتطوير» الذي ارتفع بـ2.8 % مغلقاً عند 16.45 درهماً، مُسجلاً أعلى مستوى منذ إدراجه في شهر نوفمبر 2017، وارتفع سهم «أليك القابضة» بنسبة 1.2 % عند 1.70 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في شهر أكتوبر 2025، كذلك، صعد سهم «العربية للطيران» بنسبة 4.6 % عند 4.98 دراهم، ليسجل أعلى مستوى منذ إدراجه بالسوق في شهر يناير 2010.

وتصدر سهم «سكون للتأمين» ارتفاعات 32 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 13.9 % عند 4.10 دراهم، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ324.35 مليون درهم مرتفعاً 2.07 % عند 14.8 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 83.74 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 55.7 مليون درهم مرتفعاً 0.51 % ليقفل عند 29.4 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم أملاك للتمويل 5.4 %، وسبينيس 5.2 %، ودبي الإسلامي 1.17 %، فيما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.8 %، والنعيم القابضة للاستثمارات 3.03 %، والخليج للملاحة 1.57 %، والإمارات ريم للاستثمار 1.54 %.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 140.45 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 341.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 201.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.51 % عند 10047.83 نقطة، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم. وتصدر «لولو للتجزئة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 197.8 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 101 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 93.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتأمين 7.76 %، وحياة للتأمين 5.6 %، والبنك العربي المتحد 4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.9 %، في المقابل، انخفضت أسهم سوداتل للاتصالات 6 %، وفينكس كروب 3 %، وأسمنت الخليج 3 %، وطاقة 2.16 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي بنحو 13 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.138 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء وصولاً إلى 4.151 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.124 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.027 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.15 مليار درهم، موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي، و882.14 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 685.4 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 1.6 %، والكويت 0.26 %، والقطري 0.66 %، ومسقط 1.24 %، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.07 %، وخارج منطقة الخليج، قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار الأربعاء، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن تستأنف أعمالها اليوم.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.6 % ليغلق عند 10455 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6 مليارات ريال.

وتصدّر سهم «الأبحاث والإعلام» الشركات المرتفعة بنسبة 8 %، وصعدت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وسابك، وإس تي سي، وبنك الرياض، وأكوا باور، وبنك البلاد، ودار الأركان، والمراعي، بنسب تراوح بين 1 و4 %.

في المقابل، هبط سهم البحري بنسبة 3 % عند 24.30 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط عمليات ⁠جني أرباح.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.6 % ⁠إلى 3560.72 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6.8 ملايين دينار، مقارنة مع 7.2 ملايين دينار ‌في الجلسة ‌السابقة.

وانخفض ⁠سهم البوتاس العربية 2.83 بالمئة إلى 36.1 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.44 % إلى 6.77 ‍دنانير، فيما ارتفع سهم مصفاة البترول 0.17 % إلى 5.87 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات ‍0.04 % إلى 23.75 ديناراً.