«القيادية» تحلّق بسوق دبي لأعلى مستوى في 5 أشهر

حلّق مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى مستوى منذ جلسة 30 يوليو 2025 (أكثر من 5 أشهر)، ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.85% أو ما يعادل 52.15 نقطة، مسجلاً 6182.55 نقطة، رابحاً ما يفوق 8 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.009 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.017 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجل سهم «إعمار للتطوير» أعلى مستوى له منذ الإدراج، مرتفعاً 2.9% عند 16.10 درهماً خلال الجلسة، ليغلق عند 16 درهماً، كذلك ارتفع سهم «أليك القابضة» بنسبة 2.44% عند 1.68 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي خلال شهر أكتوبر 2025.

وتصدر سهم «باركن» ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 3.45% عند 6 دراهم، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ301.4 مليون درهم مرتفعاً 2.1% عند 14.5 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» صاعداً 2.24% بسيولة 138 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 106.9 ملايين درهم مرتفعاً 0.17% ليقفل عند 29.25 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.2%، والاتحاد العقارية 2.96%، وأملاك للتمويل 2.44%، وسالك 1.56%، فيما انخفضت أسهم أمان 4.6%، والإسمنت الوطنية 3.76%، وتعاونية الاتحاد 3.54%، وجي إف إتش المالية 2.6%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «الخليج للملاحة»، بقيمة إجمالية 35.34 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 13.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.57 درهم للسهم الواحد.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 169.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 410.3 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 240.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.53% عند 9996.40 نقطة، ليربح السوق نحو 21 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 121 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 98.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 10.8%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.6%، وفينكس كروب 3.1%، وألفا ظبي القابضة 2.6%، في المقابل انخفضت أسهم إي سفن- أذونات 10%، وحياة للتأمين 8%، وجي إف إتش المالية 1.75%، والوطنية للسياحة والفنادق 1.6%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 29 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.109 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 4.138 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.121 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.017 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي، و939.12 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 489.2 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.1 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، انخفض «تاسي» السعودي 0.33%، وبورصة البحرين 0.08%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.12%، وقطر 0.19%، ومسقط 0.31%، وخارج منطقة الخليج قفز مؤشر بورصة مصر 2.13%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في تعاملات منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

الأردن

ارتفعت ‌البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية، على رأسها سهم الاتصالات الأردنية ⁠وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.41% إلى 3582.26 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.2 ملايين دينار.

وارتفع سهم البنك الأردني ‌الكويتي 0.‌29% إلى 3.44 دنانير، وسهم مصفاة البترول 0.51% إلى 5.86 دنانير، وسهم الاتصالات الأردنية ‍1.9% إلى 3.21 دنانير، فيما تراجع سهم البوتاس العربية 0.93% إلى 37.15 ديناراً.