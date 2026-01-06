أسهم دبي «خضراء» للجلسة الثالثة بمكاسب 5 مليارات درهم

حافظ مؤشر سوق دبي المالي على مساره الصاعد للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.27% أو ما يعادل 16.37 نقطة، مسجلاً 6130.4 نقطة، ليحقق مكاسب جاوزت 5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.004 تريليون درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 1.009 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «أليك القابضة» بنسبة 7.9% إلى 1.64 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي بشهر أكتوبر 2025، ليتصدر بذلك ارتفاعات 18 سهماً بالسوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ191.5 مليون درهم مستقراً عند 14.2 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» صاعداً 0.32% عند 15.65 درهماً بسيولة 79.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 43.5 مليون درهم مرتفعاً 2.1% عند 29.2 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم بي إتش إم كابيتال 7.88%، وأمان 4.86%، وأجيليتي للمخازن 4.3%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 4.9%، وطلبات 1.9%، وتعاونية الاتحاد 1.74%، ومصرف السلام السودان 1.7%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «الخليج للملاحة» بقيمة 36 مليون درهم، توزعت على 14 مليون سهم بسعر تنفيذ 2.57 درهم للسهم الواحد.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 109.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 300.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 191.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9943.98 نقطة، منخفضاً 0.51%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي للجلسة الثانية، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 113.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 105.24 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 96.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الخليج اﻻستثمارية 2.57%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.85%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 1.56%، وبريسايت 1.55%، في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 6.53%، وأسمنت الخليج 5.17%، والبنك العربي المتحد 4.7%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.8%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 948 مليون درهم في سوق أبوظبي، و628.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 419.1 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 30.65 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.37%، والكويتي 0.04%، وبورصة البحرين 0.004%، فيما ارتفعت بورصتا قطر 1.69%، ومسقط 1.12%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.54%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.37% ليغلق عند 10325 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت 4 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم أكوا باور، وسابك، وسليمان الحبيب، والدريس، ومكة، وصناعات كهربائية، ومسار، والبحري، بنسب تراوح بين 1 و6%.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 96.75 ريالاً، وصعدت أسهم اليمامة للحديد، وصدق، وصناعات، وشري، والكثيري، بنسب تراوح بين 4 و6%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 24.911 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.934.489 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 40676 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 50061 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.5% ليغلق عند مستوى 18505 نقاط.

كذلك، انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية على رأسها سهم البوتاس العربية وسط ⁠قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.85% ⁠إلى 3567.52 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.2 ملايين دينار، مقارنة مع 7.9 ملايين دينار ‌في الجلسة ‌السابقة.

وانخفض ⁠سهم البنك العربي 0.87 بالمئة إلى 6.8 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.04 بالمئة إلى 23.81 ‍ديناراً، وسهم البوتاس العربية 1.29 بالمئة إلى 37.5 ديناراً، فيما ارتفع سهم الاتصالات الأردنية ‍0.64 بالمئة إلى 3.15 دنانير.