أسهم النفط تقود ارتفاعات المؤشرات العالمية بعد أزمة فنزويلا

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، وكسب مؤشر داو جونز الصناعي مقدار 256 نقطة، أي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%.
كما ارتفعت أسهم «إس إل بي» بنسبة 9.6%، و«كونوكو فيليبس» بنسبة 7.2%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%، وقفز مؤشر ستيت ستريت للطاقة XLE بنسبة 4%.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، أن الاقتصاد قد أضاف 54,000 وظيفة الشهر الماضي.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، في أعقاب الهجوم الأمريكي على فنزويلا، والذي أسفر عن اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو.
أوروبا
ومن المتوقع أن تعود أحجام التداول إلى طبيعتها مع عودة المستثمرين بعد عطلة عشية العام الجديد. وارتفع مؤشر الدفاع 2.7 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، كما ارتفع مؤشرا التكنولوجيا والموارد الأساسية 2.1 في المئة و2 في المئة على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وريو تينتو وأنجلو أمريكان، مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس.
وارتفعت أسهم شركة إيه.إس.إم.إل أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر 3.9 في المئة.
وقام المحللون في شركة بيرنستين للوساطة بترقية السهم من «أداء السوق» إلى «أداء متفوق»، ورفعوا السعر المستهدف للسهم إلى 1300 يورو من 800 يورو.
اليابان
وقفز المؤشر نيكاي ثلاثة في المئة تقريباً إلى 51832.8 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 31 أكتوبر، كما شهد المؤشر القياسي أعلى ارتفاع يومي منذ 20 أكتوبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 في المئة إلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 3477.52 نقطة.
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مؤشر أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الذي زاد أربعة في المئة في الجلسة الافتتاحية للعام في وول ستريت، يوم الجمعة.
وقال كازواكي شيمادا، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «أصبحت السوق أكثر إقبالاً على المخاطرة كما لو أن الشكوك حول تأثير الإجراء الأمريكي على فنزويلا قد زالت».
وجاء الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم اليابانية عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي.
وأعلن ترامب، يوم السبت، أنه سيضع فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية بشكل مؤقت.
وأضاف شيمادا: «جاءت جلسة الاثنين متماشية مع ما حدث للمؤشر نيكاي في العام الماضي، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق السوق، وربما يكون هذا اتجاه العام الحالي أيضاً».
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 4.89 في المئة وصعد سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية 5.76 في المئة.
وزادت الأسهم المتعلقة بالدفاع، وارتفع سهم شركة آي.إتش.آي وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 8.99 في المئة و8.39 في المئة على التوالي.
وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 مؤشراً باستثناء مؤشرين فقط، وقفز قطاع المعادن غير الحديدية خمسة في المئة تقريباً ليصبح الأفضل أداء.