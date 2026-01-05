3 طروح أولية في دبي وأبوظبي تجمع 4.15 مليارات خلال 2025

شهدت أسواق المال المحلية 3 طروح أولية شملت طرح شركتين وصندوق عقاري خلال العام 2025، فيما شهد سوق أبوظبي إدراج شركتين إدراجاً مباشراً، وهما «ساجاس للاستثمار»، و«أوراسكوم كونستركشن»، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحد من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ووفق رصد لـ«البيان»، جمعت الطروح الأولية الجديدة ما يناهز 4.15 مليارات درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، بما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

وتوزعت الاكتتابات العامة في أسواق الإمارات خلال العام الجاري بواقع اكتتاب عام لـ«ألفا داتا» بقيمة إجمالية 600 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي المالي وهما «مساكن دبي ريت»، و«أليك القابضة».

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروح الأولية في 2022 و2023 و2024، استكمالاً للطروح التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «تو بوينت زيرو» (ملتيبلاي سابقاً)، حيث تمهد الطروح الجديدة الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحداً من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

مساكن دبي ريت

ونجح الطرح العام الأولي لـ«مساكن دبي ريت» في جمع 2.14 مليار درهم (584 مليون دولار)، وسط إقبال واسع واستثنائي من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ما يعكس الثقة القوية بسوق العقارات السكنية المستقر والمزدهر في دبي.

وتمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، ما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم لكل وحدة. ويبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، مع عائد توزيعات نقدية إجمالي متوقّع بنسبة 7.7% لعام 2025.

أعلن سوق دبي المالي، في 28 مايو 2025، إدراج «مساكن دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي.

أليك القابضة

وفي أكتوبر 2025، أعلنت شركة أليك القابضة، عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً.

وطرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مليار سهم أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة «أليك».

وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7 مليارات درهم (1.91 مليار دولار).

ألفا داتا

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، في 11 مارس 2025، إدراج أسهم «ألفا داتا» إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، حيث يعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وثاني طرح في سوق أبوظبي خلال العام 2025.