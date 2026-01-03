14.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 4 جلسات

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال 4 جلسات قاربت 14.7 مليار درهم، موزعة بواقع 12.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.77 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر 93 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 479.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ172.13 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 92.98 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6114.03 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.33% في 4 جلسات. وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً بنسبة 13.85%.

وارتفعت أسهم «سكون تكافل» بنسبة 6.9%، و«الأغذية المتحدة» بنسبة 6.2%، و«الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 5.35%، و«جي إف إتش المالية» بنسبة 2.2%، و«تاكسي دبي» بنسبة 1.98%.

في المقابل، تراجعت أسهم «وطنية إنترناشيونال» بنسبة 6.7%، و«المزايا القابضة» بنسبة 5.8%، و«سلامة» بنسبة 5.6%، و«دبي الإٍسلامية للتأمين» بنسبة 4.6%، و«الخليج للملاحة» بنسبة 4.13%.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9994.57 نقطة منخفضاً بنسبة 0.38% خلال 4 جلسات. وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة بلغت 8.4 مليارات درهم في 4 جلسات، تلاه «تو بوينت زيرو» جاذباً 1.58 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة أكثر من 380.94 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 4 جلسات أسهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 31.9%، و«سوداتل للاتصالات» بنسبة 21.2%، و«المستثمر الوطني» بنسبة 15%، و«إيزي ليس» بنسبة 13%، و«بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 7.4%.

في المقابل، تراجعت أسهم «عنان للاستثمار» بنسبة 11.7%، و«طاقة» بنسبة 8.5%، و«الخليج الاستثمارية» بنسبة 8.4%، و«الإمارات للتأمين» بنسبة 8.2%، و«غذاء القابضة» بنسبة 6.9%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعدت مؤشرات الأسواق المحلية، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بختام أولى جلسات العام الجديد بنسبة 1.1% إلى 6114 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي على نحو طفيف بنسبة 0.02% عند 9994.57 نقطة. (دبي - محمد عباس)

