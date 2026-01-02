صناديق الأسهم العالمية تجذب تدفقات قوية في آخر أسبوع من 2025

استقطبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية خلال الأسبوع الأخير من عام 2025، مع تحسن شهية المستثمرين نحو المخاطرة، والتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر»، أن الصناديق جذبت تدفقات صافية بقيمة 26.54 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، عقب مشتريات صافية بنحو 37.05 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وعلى مدار العام الماضي بكامله، جذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 239.76 مليار دولار، أقل من التدفقات المسجلة في عام 2024، البالغة 453.58 مليار دولار.

واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية 16.89 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، فيما جذبت نظيرتها في أوروبا وآسيا نحو 5.75 مليارات دولار، و2.67 مليار دولار على الترتيب.

في حين تخارجت رؤوس الأموال من صناديق السندات العالمية بقيمة 1.97 مليار دولار، وهي أول مبيعات أسبوعية لها منذ 16 أبريل، رغم أنها جذبت نحو 891.74 مليار دولار في عام 2025.