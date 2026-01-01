17.22 % قفزة في سوق دبي 2025 بمكاسب 85.2 مليار درهم

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.22% في 2025، ليرتفع من 5158.67 نقطة نهاية ديسمبر 2024 إلى 6047.09 نقطة في آخر جلسات ديسمبر 2025، ليربح رأس ماله السوقي 85.2 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 992.1 مليار درهم بآخر جلسات ديسمبر 2025، من 906.9 مليارات نهاية تداولات ديسمبر 2024.

وأظهر رصد «البيان»، تصدر مؤشرات أسواق دبي والكويت ومسقط مكاسب الأسواق الخليجية خلال 2025، ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي خلال العام، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين. وفي 2025، ارتفعت بورصات مسقط 28.1%، والكويت 21.17%، والبحرين 4.06%، وقطر 1.81%، في حين تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 13.14%، مخالفاً الاتجاه الصاعد للأسواق الخليجية. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.8 مليارات درهم خلال 2025، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 72.7 مليار درهم مقابل مبيعات 66.9 مليار درهم.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات سوق دبي بنمو 167.2%، وصعدت أسهم «الاتحاد العقارية» 104.14%، و«أملاك للتمويل» 93.77%، و«جي إف إتش المالية» 86.9%، و«دبي للاستثمار» 65.74%، و«العربية للطيران» 51.3%، و«تكافل الإمارات» 36.1%، و«الإمارات الإسلامي» 31%، و«دو» 30.84%، و«دبي الإسلامي» 30.75%، و«الأسمنت الوطنية» 29.9%، و«الإمارات دبي الوطني» 29.84%، و«دبي التجاري» 29.1%. في المقابل، تراجعت أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 62.44%، و«بي إتش إم كابيتال» 55.46%، و«الخليج للملاحة» 52%، و«أجيليتي للمخازن» 46.7%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 6.1% في 2025 ليغلق عند 9992.72 نقطة. وتصدر سهم «أسمنت الفجيرة» ارتفاع السوق بنسبة 122.2%، ثم «جي إف إتش المالية» 93.2%، و«الاتحاد للتأمين» 84.6%، و«سوداتل للاتصالات» 83%، و«أسمنت الخليج» 71.7%، فيما انخفضت أسهم «عنان للاستثمار» 90.7%، و«مجموعة مير» 46.2%، و«أغذية» 41.85%، و«دار التأمين» 40.5%.

مكاسب سنوية

وودعت أسواق الأسهم المحلية عام 2025 بإضافة ما يفوق 224.2 مليار درهم لرأسمالها السوقي مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب الإدراجات الجديدة. وارتفع رأس المال السوقي من 3.907 تريليونات درهم في نهاية العام 2024 وصولاً إلى 4.131 تريليونات درهم في نهاية العام 2025، موزعة بواقع 3.139 تريليونات درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و992.1 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال 2025 بنحو 550.8 مليار درهم موزعة بواقع 385.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و165.2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 164.7 مليار سهم، منها 102.3 مليار سهم في أبوظبي و62.46 مليار سهم في دبي، عبر تنفيذ أكثر من 9 ملايين صفقة.

أداء يومي

على مستوى الأداء اليومي، ارتفعت مؤشرات الأسواق في آخر جلسات 2025، وسط سيولة كبيرة على الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.29% إلى 9992.72 نقطة، في حين صعد مؤشر سوق دبي 0.53% إلى 6047.09 نقطة.

وفي سوق دبي، ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» 1% إلى 14.05 درهماً، و«إعمار للتطوير» 1.68% إلى 15.15 درهماً، و«دو» 2.5% إلى 9.8 دراهم، و«دبي الإسلامي» 0.5% إلى 9.27 دراهم. وعلى صعيد سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «أدنوك للغاز» 2% إلى 3.55 دراهم.

أسواق عربية

وعلى المستوى اليومي للأسواق العربية، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 1.1% ليغلق عند 10491 نقطة، وبتداولات 3.2 مليارات ريال. وتصدر سهم المتحدة للتأمين، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم باعظيم، والخليجية العامة، وصناعة الورق، وجبسكو، وصادرات، بنسب تراوح بين 5 و9%، فيما ارتفعت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، وسليمان الحبيب، وأكوا باور، ومصرف الإنماء، والمراعي، وإس تي سي، واتحاد اتصالات، والأول، وعلم، ومكة، ودار الأركان، بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

وارتفعت أغلب مؤشرات البورصة المصرية، بآخر جلسات 2025، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وحيداً، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 6.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند 2.995 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة. أما على مستوى الأداء السنوي فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 40.65%.

واختتمت البورصة الأردنية آخر ‌تعاملات العام دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة، وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة عيد العام ⁠الجديد. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.03% إلى 3611⁠62 نقطة.