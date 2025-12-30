تباين أداء البورصات العالمية مع اقتراب نهاية العام وسط تداولات ضعيفة

شهدت الأسواق العالمية أداء متبايناً في جلسة اليوم الثلاثاء، مع اقتراب عام 2025 من نهايته، حيث دعمت أسهم البنوك والتعدين المكاسب في أوروبا، في حين ضغطت أسهم التكنولوجيا على وول ستريت والأسواق الآسيوية، وسط تداولات خفيفة بسبب عطلات نهاية العام وترقب المستثمرين لمحاضر البنوك المركزية.

أوروبا: إغلاقات قياسية بدعم البنوك والتعدين

سجلت الأسهم الأوروبية إغلاقاً قياسياً جديداً لليوم الثاني على التوالي، بدعم من أسهم البنوك والقطاعات المرتبطة بالسلع، رغم محدودية المكاسب في ظل ضعف أحجام التداول.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6%، ليغلق عند 592.78 نقطة، مقترباً من الحاجز النفسي البالغ 600 نقطة.

وقفزت أسهم البنوك بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت أسهم الطيران والدفاع بنسبة 1.4%، مدفوعة بتوقعات استمرار زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة. كما قادت أسهم الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.7%، مدعومة باستقرار أسعار الذهب والفضة، في حين صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.7%.

وعلى صعيد الأسواق الكبرى، ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.7%، فيما صعد داكس الألماني بنسبة 0.6%. ويتجه المؤشر الأوروبي لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 2021، مدعوماً بتراجع أسعار الفائدة، والتوسع المالي في ألمانيا، وتحول المستثمرين جزئياً بعيداً عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية مرتفعة التقييم.

ومن بين الأسهم الفردية، تصدّر سهم فريسنيلو المكاسب بارتفاع 6.8% بعد رفع «سيتي» السعر المستهدف للسهم، فيما ارتفع سهم إيرباص بنسبة 1.5% عقب توقيع صفقة لبيع 60 طائرة من طراز A320neo لشركة طيران صينية.

وول ستريت: تراجع طفيف تحت ضغط أسهم التكنولوجيا

في المقابل، تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في تداولات هادئة، مع قيام المستثمرين بإعادة توازن محافظهم في نهاية العام، بعد مكاسب قوية سجلتها المؤشرات خلال الأسابيع الماضية.

وبحلول منتصف الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.24%، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%، فيما هبط ناسداك المركب بنسبة 0.07%. ورغم التراجعات، لا تزال المؤشرات الثلاثة مهيأة لتحقيق مكاسب سنوية قوية.

وضغط أداء أسهم التكنولوجيا على السوق، مع تراجع طفيف في أسهم أبل وإنفيديا، في حين حد ضعف أسهم الخدمات المالية من المكاسب. في المقابل، تفوقت أسهم خدمات الاتصالات، مدعومة بارتفاع سهم ميتا بلاتفورمز عقب إعلانها الاستحواذ على شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، لكنه أبدى حذراً بشأن وتيرة التخفيضات المقبلة.

آسيا: نيكاي يتراجع في آخر جلسات العام

في آسيا، أنهت الأسهم اليابانية العام على تراجع طفيف، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.4% ليغلق عند 50,339.48 نقطة في آخر جلسات 2025، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا وعمليات جني أرباح في نهاية العام. كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5%.

ورغم التراجع اليومي، حقق نيكاي مكاسب سنوية قوية بلغت 26%، مسجلاً ثالث عام على التوالي من الارتفاعات، في حين صعد توبكس بنسبة 22%، بدعم من إصلاحات حوكمة الشركات وتفاؤل المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون إلى أن تراجع وول ستريت وانخفاض سهم سوفت بنك كانا من أبرز العوامل الضاغطة على السوق اليابانية، مؤكدين أن التحركات الأخيرة تعكس عمليات تعديل مراكز أكثر من كونها تغييراً جوهرياً في النظرة إلى القطاع.

إغلاق دفاتر 2025

وبينما تقترب الأسواق العالمية من إغلاق دفاتر عام 2025، يظل ضعف السيولة السمة الأبرز للتداولات، مع إغلاق أو تقليص ساعات العمل في عدد من البورصات. ويواصل المستثمرون مراقبة إشارات البنوك المركزية وتطورات الجغرافيا السياسية، في وقت تظهر فيه أوروبا زخماً إيجابياً نسبياً، مقابل حذر في الولايات المتحدة وآسيا مع نهاية عام حافل بالتقلبات.