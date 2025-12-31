سيولة الأسواق المحلية تتخطى 9.5 مليارات درهم

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 9.5 مليارات درهم في جلسة أمس، موزعة بواقع 8.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركة «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 8 مليارات درهم، و608.7 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.35 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 29.45 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع إجازات عيد الميلاد ورأس السنة.

وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.132 تريليونات درهم، بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.142 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و989.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6014.95 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ 1.99%.

وتصدّر سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 5 شركات بسوق دبي، مرتفعاً 6.9%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق، بقيمة 196.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 68.7 مليون درهم.

وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 0.63%، والأنصاري للخدمات المالية 0.40%، وتبريد 0.32%، فيما انخفضت أسهم أمان 9.86%، والإسمنت الوطنية 8.2%، والخليج للملاحة 6.4%، ومصرف السلام السودان 5.95%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة إجمالية 18.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 7.2 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.55 درهم للسهم الواحد.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9964.22 نقطة، متراجعاً 0.96%.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 87.04 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 80.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 72.8 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «ألفا ظبي القابضة»، بقيمة 8 مليارات درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 836 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 9.65 دراهم للسهم، كذلك تم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «عنان للاستثمار القابضة» بـ 40.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.2%، ومجموعة أرام 4.18%، وإي سفن- أذونات 4%، وبنك أم القيوين الوطني 2.4%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 7.56%، وأوراسكوم 6.3%، وسوداتل للاتصالات 4.3%، وجلفار 4.13%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.03%، والكويتي 1.29%، والقطري 0.04%، ومسقط 0.61%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.58%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.1%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.03%، ليغلق عند 10382 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت نحو 3.2 مليارات ريال.

وتصدّر سهم المسار الشامل الشركات المتراجعة بنسبة%، وانخفضت أسهم رؤوم، والخليج للتدريب، وسيسكو القابضة، والأندية للرياضة، وصادرات، ودله الطبية، وطيران ناس، وشري، بنسب تتراوح بين 4 و7%. في المقابل، تصدّر سهم تشب، الشركات المرتفعة بنسبة 3%، عند 20.74 ريالاً، وارتفع سهما اليمامة للحديد، ورعاية، بنسبة 2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 2.077 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.977.672 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.1%، ليغلق عند مستوى 18958 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.13%، ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.11%، ليغلق عند مستوى 17394 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، مثل البنك العربي، بهدف جني أرباح وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.34%، إلى 3610.65 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.6 ملايين دينار، مقارنة مع 14.2 مليون دينار في الجلسة ⁠السابقة.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.21%، إلى 23.65 ديناراً، وسهم البوتاس العربي 0.34%، إلى 37.‍9 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.15%، إلى 6.87 دنانير، فيما ارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.44%، إلى 4.55 دنانير.