أسهم دبي «خضراء» مجدداً بمكاسب 641 مليون درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.05% أو ما يعادل 1.1 نقطة، مسجلاً 6137.33 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 641 مليون درهم، بدعم أداء بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.007.96 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 1.007.3 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس.

وقفز سهم مصرف السلام السودان بالحد الأقصى عند 0.639 درهم، متصدراً ارتفاعات 24 سهماً في سوق دبي، وصعدت أسهم الأغذية المتحدة 5.8%، وأمان 2.9%، وبنك السلام - البحرين 2.8%، وتاكسي دبي 1.98%، فيما انخفضت أسهم وطنية إنترناشيونال 4.8%، وسلامة 4%، وتكافل الإمارات 3.2%، والوطنية للتأمينات العامة 1.34%. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ96.9 مليون درهم مستقراً عند 14.3 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 30 مليون درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 6.2 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 94.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 88 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي - سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.28% إلى مستوى 10061.27 نقطة، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم. وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 137.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 102.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 93.7 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم مجموعة «تو بوينت زيرو»، وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة على 560 مليون سهم من أسهم «تو بوينت زيرو»، فيما تم تنفيذ صفقة كبيرة على 50 مليون سهم من أسهم «الصير مارين»، بسعر 2.82 درهم للسهم الواحد. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.9% بالحد الأقصى، وسوداتل للاتصالات 13.6%، والبنك العربي المتحد 3.97%، وأوراسكوم 3.24%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك أم القيوين الوطني 2.67%، ودار التمويل 1.8%، ولولو للتجزئة 1.7%، ومجموعة أرام 1.65%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي ناهزت 4 مليارات درهم، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.175 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 4.179 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.171 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.007 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.9 مليار درهم، موزعة بواقع 2.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و314 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 972.4 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 24.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.70%، والقطري 0.32%، فيما انخفضت بورصات الكويت 0.25%، ومسقط 0.74%، والبحرين 0.16%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.31%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.70% ليغلق عند 10490 نقطة، بتداولات بلغت نحو 2.6 مليار ريال.

وتصدّر سهم رؤوم الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 68.85 ريالاً، وصعدت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وسابك، وعلم، واتحاد اتصالات، ومكة، والمراعي، وبنك الجزيرة، وجاهز، بنسب تراوحت بين 1 و3%. في المقابل، تصدّر سهم اليمامة للحديد الشركات المتراجعة بنسبة 6% عند 30.50 ريالاً، وتراجعت أسهم الأبحاث والإعلام، والبابطين، والكابلات السعودية، واس ام سي للرعاية الصحية، وبوان، وأملاك، والموارد، بنسب تراوحت بين 2 و4%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 6.45 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.29% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة. كذلك، ربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات وسط تحسن في قيمة ⁠التداول. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.62% إلى 3622.⁠86 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14.2 مليون دينار. وارتفع سهم ‌البنك ⁠الإسلامي الأردني 0.22 بالمئة وسهم مصفاة البترول 0.17 بالمئة وسهم مناجم الفوسفات 0.51 بالمئة، فيما تراجع سهم البوتاس العربية 0.‍7 بالمئة.